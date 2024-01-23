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歡樂宜蘭年守歲晚會 在中興文創「傳統x流行」另類合演

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
歡樂宜蘭年除夕守歲晚會將在熱鬧的鑼鼓聲中開場。圖／文化局提供
歡樂宜蘭年除夕守歲晚會將在熱鬧的鑼鼓聲中開場。圖／文化局提供

歡樂宜蘭年除夕守歲晚會是全國唯一在春節舉辦的跨年活動，今年以「好運龍來」為主軸，行前系列活動包括金龍站立造型的紀念紅包、學生創作彩繪燈籠、筅黗祭儀；2月9日守歲晚會則有藝人表演、龍賀市集及闖關遊戲等，跨年前15分鐘上演「趕年獸」，接著倒數跨年發紅包。

文化局今天在縣務會議說明歡樂宜蘭年活動內容，邀請學生製作彩繪的燈籠將掛在活動會場的中興文化創意園區，配合燈飾裝點園區更加浪漫繽紛，創造一處美拍好景點。

文化局表示，今年設計「金龍站立」造型紀念紅包，金龍的雙手拿著代表幸運的龍珠及帶來好運的金幣，紅包硬紙板可折成龍珠形式的存錢筒，至於「好運龍來」4個字，由蘭陽第一筆康灩泉先生的第四代傳人康潤之先生題字。

為了保有傳統年味，宜蘭縣政府每年都舉辦筅黗祭儀，今年時間訂在2日2日（農曆12月23日），地點是南天宮，屆時由縣長、議長、廟宇所在地的鄉鎮長擔任正、分獻官，藉由祭儀讓年輕一代了解傳統年節意涵。

文化局歡迎大家除夕圍爐吃完年夜飯後，晚上9點半來到中興文創園區欣賞暖場演出，9點50分由縣長林姿妙等人起爐，點燃會場中的大爐火，象徵大家都來圍爐。

10點起的守歲晚會邀請藝人郭書瑤、羅時豐及人氣樂團核果人表演，另特別安排「傳統x流行」演出，舞獅團與饒舌歌手合演、龍獅戰鼓與街舞合演，讓傳統習俗與創新潮流之間，激盪出創意火花；跨年前留下15分鐘趕年獸，接著眾人倒數跨年，發放龍年紀念紅包給民眾，園區的美美燈飾會一直留到元宵節過後。

歡樂宜蘭年除夕守歲晚會的起爐儀式，歡迎大家來圍爐。圖／文化局提供
歡樂宜蘭年除夕守歲晚會的起爐儀式，歡迎大家來圍爐。圖／文化局提供
中興文化創意園區以燈籠及燈飾點綴，充滿年味。圖／文化局提供
中興文化創意園區以燈籠及燈飾點綴，充滿年味。圖／文化局提供
「金龍站立」造型的紀念紅包。圖／文化局提供
「金龍站立」造型的紀念紅包。圖／文化局提供
紀念紅包可以折成龍珠存錢筒。圖／文化局提供
紀念紅包可以折成龍珠存錢筒。圖／文化局提供
學生創作彩繪燈籠將掛在歡樂宜蘭年的中興文化創意園區。圖／文化局提供
學生創作彩繪燈籠將掛在歡樂宜蘭年的中興文化創意園區。圖／文化局提供

紅包 跨年 文化局

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