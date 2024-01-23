影／「別人滑雪我滑草！」台東鹿野高台今起對外營業

台東鹿野高台廣闊草原適合發展滑草休閒，但因疫情及草皮整修暫停開放多時。睽違3年，鹿野高台滑草運動今天在地方人士見證下重新啟動，一次僅放行一人，無論是大人、小孩都能搭乘，從滑草車上可以享受由高往低、高速俯衝的瞬間快感，遊客說「感覺好像快要飛出去、很刺激！」。

鹿野高台是著名的熱氣球活動地點，每年暑假湧入大量旅客。停辦3年的鹿野高台滑草活動今天再度登場，縣議員陳宏宗、鹿野趣遊企業社執行長鍾敏淵及多位地方人士剪綵後宣告啟動，多位現場來賓下場試乘。

滑草板不分年紀，成人、小孩都可以乘坐，但因為體重因素，大人滑行速度比小孩快很多，感受也不同。小朋友開心說「好玩」、「一點也不怕」，還有人連坐六次不想回家。大人則是神情緊張，試坐之後分享說「快要飛出去」，沒有勇氣再坐一次。

鹿野高台早年是私人茶園，後來被公部門收購發展飛行傘及熱氣球活動，鹿野趣遊企業社獲得3年營運權，得標後重新養護草皮，並將滑草坐墊換新，宮廷帳全數重置，即日起對外營業，全年無休。