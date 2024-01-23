荖葉怕冷…氣溫低於12度便凍傷 農民抽地下水噴灑增溫

全台急凍，農民忙著幫農作物「保暖」，目前荖葉價錢看俏，農民表示，荖葉只要氣溫低於12度，葉面就會凍傷，地下水水溫約17度，噴灑葉面能幫忙增溫。

根據中央氣象署台東氣象站資料，台東今天氣溫在攝氏10度至15度之間。

一早荖葉農就趕往園區抽地下水噴灑葉面，為老葉保暖。陳姓荖葉農表示，荖葉怕冷，只要氣溫低於12度，葉面就會凍傷。而地下水終年恆溫約17度，比空氣溫度高，噴灑葉面增加溫度。

農業部台東區農業改良場提醒，荖葉園應加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低寒害發生。