荖葉怕冷…氣溫低於12度便凍傷 農民抽地下水噴灑增溫
全台急凍，農民忙著幫農作物「保暖」，目前荖葉價錢看俏，農民表示，荖葉只要氣溫低於12度，葉面就會凍傷，地下水水溫約17度，噴灑葉面能幫忙增溫。
根據中央氣象署台東氣象站資料，台東今天氣溫在攝氏10度至15度之間。
一早荖葉農就趕往園區抽地下水噴灑葉面，為老葉保暖。陳姓荖葉農表示，荖葉怕冷，只要氣溫低於12度，葉面就會凍傷。而地下水終年恆溫約17度，比空氣溫度高，噴灑葉面增加溫度。
農業部台東區農業改良場提醒，荖葉園應加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低寒害發生。
預期寒流影響產量，昨天荖葉開盤價已經飆漲到每公斤新台幣480元至510元間，陳姓農民說，這波寒流過後將會持續上漲至春節，盼寒害能降到最低。
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