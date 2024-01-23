台62甲線區間測速延長 下月起取締

基隆港東岸聯外道路（台62甲線）行車噪音引發民怨，市警局運用公路局補助經費，延長原有區間測速科技執法路段，並調降最高時速限制，減低車輛行駛音量。警方說，延伸區間測速設備2月1日啟用，提醒用路人勿違規，超速將處3000元以上、6000元以下罰鍰。

台62甲線北起基隆港東岸碼頭旁的東海街，往南通往台62線萬瑞快速道路。因為往基隆港方向是下坡路段，曾發生多起大型車輛追撞事故，加上超速車輛產生噪音，警方2022年4月1日執行科技執法。

台62甲線區間測速原偵測範圍，從北上2號隧道到東海街，全長1068.53公尺。其他路段旁住戶仍抱怨行車噪音影響生活，民代、里長，和交通部公路局開會研議後，公路局去年6月同意補助170萬元，由市警局施作延長區間測速範圍。

警方表示，已將區間測速設備從2號隧道，往南遷移到3號隧道出口處，區間範圍延長到3.28公里。區間測速路段最高速限，2月1日起改成20公噸以上大貨車40公里，其他車種50公里，希望透過速度管理，減少車輛快速行駛產生的音量，兼顧行車安全順暢。