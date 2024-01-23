聽新聞
test
0:00 / 0:00

台62甲線區間測速延長 下月起取締

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市警局公告延長基隆港東岸聯外道路區間測速範圍，2月1日起執法。圖／基隆市警局提供
基隆市警局公告延長基隆港東岸聯外道路區間測速範圍，2月1日起執法。圖／基隆市警局提供

基隆港東岸聯外道路（台62甲線）行車噪音引發民怨，市警局運用公路局補助經費，延長原有區間測速科技執法路段，並調降最高時速限制，減低車輛行駛音量。警方說，延伸區間測速設備2月1日啟用，提醒用路人勿違規，超速將處3000元以上、6000元以下罰鍰。

台62甲線北起基隆港東岸碼頭旁的東海街，往南通往台62線萬瑞快速道路。因為往基隆港方向是下坡路段，曾發生多起大型車輛追撞事故，加上超速車輛產生噪音，警方2022年4月1日執行科技執法。

台62甲線區間測速原偵測範圍，從北上2號隧道到東海街，全長1068.53公尺。其他路段旁住戶仍抱怨行車噪音影響生活，民代、里長，和交通部公路局開會研議後，公路局去年6月同意補助170萬元，由市警局施作延長區間測速範圍。

警方表示，已將區間測速設備從2號隧道，往南遷移到3號隧道出口處，區間範圍延長到3.28公里。區間測速路段最高速限，2月1日起改成20公噸以上大貨車40公里，其他車種50公里，希望透過速度管理，減少車輛快速行駛產生的音量，兼顧行車安全順暢。

測速 基隆港 噪音

延伸閱讀

基隆港東岸聯外道路區間測速延長 2月1日起科技執法

寒流來襲高山道路恐結冰 公路局提醒留意6大路線

事故率較去年降19%！桃園「搬家後」的100處科技執法正式取締

入冬最強寒流報到！南橫恐結冰 公路局不排除封路

相關新聞

台62甲線區間測速延長 下月起取締

基隆港東岸聯外道路（台62甲線）行車噪音引發民怨，市警局運用公路局補助經費，延長原有區間測速科技執法路段，並調降最高時速...

礁溪二龍之心 融入扒龍船成亮點

礁溪鄉公所發揚傳統民俗文化，利用國五高架橋下空間打造「二龍之心」景點，龍舟意象融入各項設施，三期工程斥資2千多萬，最近完...

無人搭虧損大 花蓮多線客運研擬停駛

蘇花改2020年通車後，國道客運業者進駐花蓮經營，往返羅東、台北路線，台鐵近年大量投入新式列車提升運能，衝擊客運市場競爭...

東岸換人經營…NET提訴 基市府回擊

基隆市府重新招商，微風集團下月起接手營運東岸廣場，目前經營的主富服裝公司（NET）昨抨擊市府招標不公，揚言向監院、財政部...

預防最強寒流來襲 果農忙替釋迦套袋

入冬最強寒流來襲，正值台東釋迦盛產期，台東地區溫度恐降至11度，低於釋迦能承受的13度，田間不少農民趕工套袋，替釋迦多穿...

基市寒冬送暖安置無家者或助禦寒 再生家具送弱勢家庭

今天氣溫驟降，基市府社會處昨晚啟動無家長低溫弱勢關懷專案。環保局也在寒冬送溫情，贈送再生家具及棉被給弱勢家庭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。