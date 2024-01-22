快訊

國會選舉隱形的關鍵一票...陳超明力挺韓江配 對於藍白合議題這麼說

長榮航機師取得罷工權！部分旅行不便險保單即刻起不賠

自來水公司成立50年 花蓮水資源文物館展強震毀損水管

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
「後山水起水資源文物館」現場擺放2018年2月6日及2022年9月18日因強震毀損的下水道管，讓民眾體會大自然的力量。記者王思慧／攝影
「後山水起水資源文物館」現場擺放2018年2月6日及2022年9月18日因強震毀損的下水道管，讓民眾體會大自然的力量。記者王思慧／攝影

台灣自來水公司成立50周年，花蓮第9區管理處將存放地方水道百年歷史文物的陳列館，更新為「後山水起水資源文物館」，今天舉辦揭牌儀式，展覽各年代自來水產業使用的工具，探索自來水公司前身與今世故事。其中因強震毀損的下水道管，呈現大自然的力量，現在開放民眾參觀。

花蓮第一個自來水供水系統為1912年3月設置的花蓮吉野宮前水道（慶豐淨水場），是東部首個現代化自來水供水系統，同年5月建置璞石閣水道（玉里淨水場），再來是1921年完成的花蓮港水道（美崙淨水場），供應花蓮市用水，是東部最大規模的供水系統。

台水公司第9區管理處一群對於自來水有關文物及歷史有興趣的員工，在2007年組成工作團隊，辦理退休同仁座談會，鼓勵提供相關文物，整理系統化陳列展示，同年成立「花蓮自來水文史陳列館」。

第9區管理處為慶祝自來水公司成立50年，重新整理文史陳列館裡文物，以「後山水起」為主題，更新改置成全新的水資源文物館，展示從日據時代、戰後初期、台水公司成立後不同階段的工作器具。現場擺放2018年2月6日及2022年9月18日因強震毀損的下水道管，讓民眾體會大自然的力量。

第9區管理處表示，「後山水起水資源文物館」開放時段為上班日的上午8時至中午12時，及下午1時30分至下午5時，國定例假日則休息，若欲於非開放時間參觀，可撥打（03）8351141＃7洽詢。

自來水公司花蓮第9區管理處將存放地方水道歷史文物的陳列館，更新為「後山水起水資源文物館」，展現各年代自來水產業所使用的工具。記者王思慧／攝影
自來水公司花蓮第9區管理處將存放地方水道歷史文物的陳列館，更新為「後山水起水資源文物館」，展現各年代自來水產業所使用的工具。記者王思慧／攝影
台灣自來水公司成立50周年，花蓮第9區管理處成立「後山水起水資源文物館」，今由處長李慶興（右三）、副縣長顏新章（右二）、東華大學校長趙涵㨗（右一）等人一起揭牌。記者王思慧／攝影
台灣自來水公司成立50周年，花蓮第9區管理處成立「後山水起水資源文物館」，今由處長李慶興（右三）、副縣長顏新章（右二）、東華大學校長趙涵㨗（右一）等人一起揭牌。記者王思慧／攝影
台灣自來水公司成立50周年，花蓮第9區管理處長李慶興介紹放置2018年2月6日、2022年9月18日因強震毀損的下水道管的原因。記者王思慧／攝影
台灣自來水公司成立50周年，花蓮第9區管理處長李慶興介紹放置2018年2月6日、2022年9月18日因強震毀損的下水道管的原因。記者王思慧／攝影

文物 花蓮 水資源

延伸閱讀

水資源文物館揭牌 盼飲水思源珍惜水資源

自來水汰換管線挖破瓦斯管 南市府開罰8萬元

無人搭乘虧損大 花蓮3路線客運研擬停駛

花蓮噶瑪蘭族文化基金會成立 游錫堃寄予期望傳承族群

相關新聞

影／NET槓上基市府 謝國樑親上火線：覺得有點莫名其妙

基隆市政府重新招商，微風集團將進駐東岸廣場，目前實質負責營運的「NET」公司槓上市府，打法律戰確保權益。基隆市長謝國樑今...

無人搭乘虧損大 花蓮3路線客運研擬停駛

蘇花改2020年通車後，國道客運業者進駐花蓮經營往返羅東、台北路線，不過台鐵近年大量投入新式列車提升運能，客運經常無人搭...

宜蘭低溫特報「黃燈」警示 各機關可視情況決定停班課

入冬最強寒流來襲，依據中央氣象署低溫特報，宜蘭縣亮起「黃燈」警示，縣政府今天啟動低溫關懷，提醒民眾做好保暖工作、使用電氣...

寒流要來了！ 台東農民趕工替釋迦「穿衣服」

入冬後最強寒流來襲，台東地區溫度恐降至11度，低於釋迦能承受的13度。正值台東釋迦盛產期，台東農改場呼籲農民嚴防寒害，田...

基隆催生「微風東岸」NET質疑標案涉違法將打法律戰 市府：依法行政

基隆市政府日前宣布微風集團將進駐東岸廣場，目前在東岸廣場開設門市的「NET」公司，今天大動作在平面媒體登全版廣告，質疑市...

昨天下午就排隊！台東民眾搶購龍年套幣

台灣銀行今天開賣龍年套幣，台東民眾為搶購限量套幣，昨天下午就有人去台銀台東分行卡位排隊，今早出現長長排隊人龍，搶得頭香的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。