自來水公司成立50年 花蓮水資源文物館展強震毀損水管

台灣自來水公司成立50周年，花蓮第9區管理處將存放地方水道百年歷史文物的陳列館，更新為「後山水起水資源文物館」，今天舉辦揭牌儀式，展覽各年代自來水產業使用的工具，探索自來水公司前身與今世故事。其中因強震毀損的下水道管，呈現大自然的力量，現在開放民眾參觀。

花蓮第一個自來水供水系統為1912年3月設置的花蓮吉野宮前水道（慶豐淨水場），是東部首個現代化自來水供水系統，同年5月建置璞石閣水道（玉里淨水場），再來是1921年完成的花蓮港水道（美崙淨水場），供應花蓮市用水，是東部最大規模的供水系統。

台水公司第9區管理處一群對於自來水有關文物及歷史有興趣的員工，在2007年組成工作團隊，辦理退休同仁座談會，鼓勵提供相關文物，整理系統化陳列展示，同年成立「花蓮自來水文史陳列館」。

第9區管理處為慶祝自來水公司成立50年，重新整理文史陳列館裡文物，以「後山水起」為主題，更新改置成全新的水資源文物館，展示從日據時代、戰後初期、台水公司成立後不同階段的工作器具。現場擺放2018年2月6日及2022年9月18日因強震毀損的下水道管，讓民眾體會大自然的力量。