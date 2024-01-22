無人搭乘虧損大 花蓮3路線客運研擬停駛

蘇花改2020年通車後，國道客運業者進駐花蓮經營往返羅東、台北路線，不過台鐵近年大量投入新式列車提升運能，客運經常無人搭乘，在長期虧損下，業者紛紛無奈宣布停駛，國光客運、葛瑪蘭客運聯營201羅花線將於3月1日暫停營運，首都及台北客運1580線及1071線北花線預計明年不續營。

蘇花改通車後，交通部公路局開通台北、羅東直達花蓮客運路線，包含首都客運1580線（板橋—花蓮）、台北客運1071線（南港—花蓮）、統聯客運1663線（南港—花蓮）3條北花線客運，及由國光客運、葛瑪蘭客運聯營的201羅花線，盼能緩解人流。

客運搭乘時間長，如遇尖峰時段花蓮往返宜蘭、台北至少需要3個小時以上，民眾考量時間成本，大多還是選擇搭火車，買不到車票才會選擇搭客運；不過台鐵近年大量採購EMU3000新式列車提升運能，客運常空車往返。

葛瑪蘭客運業務部協理李俊仁表示，由於客運抵達的地方都有車站，旅客選擇搭火車，平均1輛車只載到1至2人，虧損金額累計約2000萬元，負擔沈重，經評估市場需求後，已依照法規辦理停駛業務，3月1日起將試辦停駛6個月，屆時再視民眾反映調整。

首都客運總經理李建文說，現在客運只有每天往返各1班，幾乎每班只有2至3人搭乘，營運迄今已累計虧損上億元，已無力負擔，證實1580線及1071線等2條北花線已向公路局申請，至明年1月6日期滿不再續營，至於首都客運花蓮經營的市區公車路線301線不會停駛。