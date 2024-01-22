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宜蘭低溫特報「黃燈」警示 各機關可視情況決定停班課

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
寒流南下，宜蘭亮起「黃燈」警示，針對因寒害影響通行區域，宜蘭縣政府請各機關視實際情形，可以發布停班停課。示意圖／本報資料照片
寒流南下，宜蘭亮起「黃燈」警示，針對因寒害影響通行區域，宜蘭縣政府請各機關視實際情形，可以發布停班停課。示意圖／本報資料照片

入冬最強寒流來襲，依據中央氣象署低溫特報，宜蘭縣亮起「黃燈」警示，縣政府今天啟動低溫關懷，提醒民眾做好保暖工作、使用電氣時務必注意通風；針對寒害影響通行，各機關可依實際情形發布停班停課，也請農漁畜友提前做好防寒準備，減少農作物受災損失。

縣政府表示，依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，各機關學校如因寒害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞、必須撤離或疏散時，得發布停班停課。

特別是宜蘭有些國中小學位於偏遠山區，有可能是降雪結霜區域，教育處今天就會提醒所轄學校進行防寒整備，視實際情形，決定是否停止上班上課。

針對低溫特報，縣府社會處與鄉鎮公所啟動街頭訪視關懷，提供街頭朋友低溫資訊及短期安置，目前縣府共設置3處臨時避寒服務據點，包含人安基金會羅東街友平安站、親水園養護之家和私立竹林養護院，如果有意願接受臨時避寒安置的街友可通報轉介至安置處所。

消防局呼籲民眾使用瓦斯應注意通風，勿因天氣寒冷將門窗緊閉，以防一氧化碳中毒；民眾使用電暖器保暖時，切勿放置可燃物品於電暖器或旁邊，避免引發火災；農業處請農漁友做好防寒準備，包含種植水稻秧苗、蔬菜、果樹等農友與從事養殖漁業的漁友，提早設置防風設施，畜禽類業加強畜禽及幼畜禽保溫。

為避免寒流低溫引發心血管疾病，衛生局及勞工處提醒民眾外出或從事戶外活動，穿著禦寒衣物，注意頭頸部和四肢末端的保暖，如出現胸悶、胸痛、心悸、頭暈或暈厥等心血管疾病症狀，請立即就醫；雇主依據職安署「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」規定，如未採取低氣溫環境作業的安全衛生及應變措施致勞工罹災，將可依法查處。

停班停課 保暖

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