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瀰力村男、許寧珍夫妻畫作 台東聯展
南台灣畫家瀰力村男以獨特東方水墨「瀰力皴法」著稱，作品屢受國際拍賣會青睞，妻子許寧珍也是畫家，兩人在台東生活美學館辦聯展，台灣首席拍賣官陸潔民說，瀰力村男以西方設計技法表現東方山水架構，夫妻作品都非常精彩，展期至2月17日止。
瀰力村男出生在屏東縣里港鄉瀰力村，本名王家農，為紀念家鄉以「瀰力村男」署名創作，2017年1幅水墨畫在佳士得以台幣82萬拍出，歷年在春秋拍賣會均有不錯成績。
陸潔民說，瀰力村男獨特的「瀰力皴法」，以西方設計技法表現東方山水架構，在家鄉荖濃溪創作數十年。
許寧珍作品則有著細膩的女性思維，畫面以盛開的花朵、正在進行的工具，透過時間性符號，光影與人文產物，交織畫布上，是一種新人文觀表現。
此次台東生活美學館「森林·線象」聯展，瀰力村男的作品採用當代水墨複合媒材，以獨特的東方墨韻呈現荖濃溪的菅芒花、沙丘、樹林、夕陽或月亮，作品散發濃郁土地情感。
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