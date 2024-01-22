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瀰力村男、許寧珍夫妻畫作 台東聯展

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東生活美學館正展出「森林·線象」瀰力村男、許寧珍夫妻聯展。記者徐白櫻／攝影
台東生活美學館正展出「森林·線象」瀰力村男、許寧珍夫妻聯展。記者徐白櫻／攝影

南台灣畫家瀰力村男以獨特東方水墨「瀰力皴法」著稱，作品屢受國際拍賣會青睞，妻子許寧珍也是畫家，兩人在台東生活美學館辦聯展，台灣首席拍賣官陸潔民說，瀰力村男以西方設計技法表現東方山水架構，夫妻作品都非常精彩，展期至2月17日止。

瀰力村男出生在屏東縣里港鄉瀰力村，本名王家農，為紀念家鄉以「瀰力村男」署名創作，2017年1幅水墨畫在佳士得以台幣82萬拍出，歷年在春秋拍賣會均有不錯成績。

陸潔民說，瀰力村男獨特的「瀰力皴法」，以西方設計技法表現東方山水架構，在家鄉荖濃溪創作數十年。

許寧珍作品則有著細膩的女性思維，畫面以盛開的花朵、正在進行的工具，透過時間性符號，光影與人文產物，交織畫布上，是一種新人文觀表現。

此次台東生活美學館「森林·線象」聯展，瀰力村男的作品採用當代水墨複合媒材，以獨特的東方墨韻呈現荖濃溪的菅芒花、沙丘、樹林、夕陽或月亮，作品散發濃郁土地情感。

台東 拍賣會

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