快訊

T1聯盟／「表弟」卡森斯第二戰拿25分17籃板 雲豹退特攻6連勝竄龍頭

東京迪士尼爆買片瘋傳！陸客硬擠狂搶1限量品 日網嚇傻︰太恐怖

25年前在陸爆紅！哈佛女孩現況曝光 被熱議淪「雞娃教育」輸家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陪伴女兒成長 謝國樑對身心障礙者家庭處境更感同身受

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑一路陪伴先天性聽障的女兒小愛治療、復健早療，對身心障礙者家庭處境更加感同身受。本報資料照、基市府提供
基隆市長謝國樑一路陪伴先天性聽障的女兒小愛治療、復健早療，對身心障礙者家庭處境更加感同身受。本報資料照、基市府提供

基隆身心障礙者家庭面臨牙科醫療困境，基隆市長謝國樑今天說，陪伴聽障女兒小愛早療感同身受，3年前成立「小愛爸爸公益平台」，促成基隆醫院牙科開設身心障礙特別門診。市府並已採購沖牙機分送特教孩子使用，因為「沖牙機沖得好，看醫生就看得少」，希望孩子們少受牙痛折磨。

聯合報「陽光行動」今天報導國內50萬名，看牙科具特殊需求者面臨的處境，醫健保署為此開辦「身心障礙特殊需求者口腔整合性照護計畫」，全國有7家醫院成立「特需牙科醫療服務示範中心」，基隆並未有醫院參與，家長和病患不得不承受奔波之苦。

謝國樑的女兒是先天性聽障兒童，他將陪伴女兒治療、復健的過程，與一樣養育聽損兒的好友詹斯敦共同出書，希望出書能幫助有類似情況的新手家長，不要驚慌失措。

謝國樑曾任3屆立委，回顧做立委的時候，也有在幫助別人，可是因為沒有體會到一些事情，爭取民眾權益時的心境跟現在差很多。他說，當時就盡量做，但如果行不通也就這樣，比較沒有很努力的走下去。

因為陪伴小愛走過艱辛的求醫、復健歲月，謝國樑更加明瞭身心障礙者家庭的苦楚，早在市長選舉的3年前就成立「小愛爸爸公益平台」，與身心障礙者對話，了解難處並設法協助改善。

謝國樑說，那個時候接收到的問題，不只是特殊牙科需求，還有手語平台的建立，靠輪椅代步的朋友搭公車委屈等等。當下他內心真的是有同理心，然後也努力的想解決大家別人的問題，所以就去立法院拜會，促成衛生福利部基隆醫院牙科開設身心障礙特別門診。

謝國樑認為，雖然還沒有辦法爭取到設立身心障礙者專屬的牙科資源，但那個時候能增加門診也很好。至於基隆到底有沒有空間成立身心障礙專屬科，各界還可以討論。

當上基隆市長之後，謝國樑指示社會處與基隆市聾啞福利協進會共同推動手語服務平台，要求公車處落實身心障礙者乘車權益。市府也採購「潔牙天使包」分送特教生，希望他們善用沖牙器、Y型牙線棒、張口器、牙刷、牙線及牙膏，和家長一起守護孩子的口腔健康。

基隆市長謝國樑一路陪伴先天性聽障的女兒小愛治療、復健早療，對身心障礙者家庭處境更加感同身受。本報資料照、基市府提供
基隆市長謝國樑一路陪伴先天性聽障的女兒小愛治療、復健早療，對身心障礙者家庭處境更加感同身受。本報資料照、基市府提供
基市府採購「潔牙天使包」分送特教生，希望幫助家長一起守護孩子的口腔健康。圖／基市府提供
基市府採購「潔牙天使包」分送特教生，希望幫助家長一起守護孩子的口腔健康。圖／基市府提供

謝國樑 復健

延伸閱讀

小六生失聯短暫在柯文哲造勢場 基市：加強聯繫機制

真相大白！基隆國小生不是「小草」：被罰寫心情悶、經過晚會湊熱鬧

基隆某高職傳霸凌案 謝國樑親赴學校「1句話」警告可能滋事者

謝國樑宣示訂自治條例 不讓特定行業場所成為治安毒瘤

相關新聞

陪伴女兒成長 謝國樑對身心障礙者家庭處境更感同身受

基隆身心障礙者家庭面臨牙科醫療困境，基隆市長謝國樑今天說，陪伴聽障女兒小愛早療感同身受，3年前成立「小愛爸爸公益平台」，...

花蓮噶瑪蘭族文化基金會成立 游錫堃寄予期望傳承族群

噶瑪蘭族早年因漢人入墾，被迫遷徙至東部，其中花蓮縣豐濱鄉新社部落是噶瑪蘭族人居住地，被迫附屬在阿美族當中，經過族人長期的...

感恩茶會人潮大爆棚 陳歐珀變人形立牌民眾排隊搶拍照

立法委員陳歐珀即將卸下3屆立委職務，今天在縣議會舉辦「感謝宜蘭音樂茶會」，現場人潮大爆棚，地方上不分藍綠黨公職到場，陳歐...

台東卑南國中兄妹檔照顧病父不辭辛勞 一同獲頒「普仁獎」

靈鷲山慈善基金會21年來獎助全台1萬1903名學子，今天下午在台東生活美學館舉辦台東區普仁獎頒獎典禮，表揚33名逆境中力...

小六生失聯短暫在柯文哲造勢場 基市：加強聯繫機制

基隆市長謝國樑日前指有國小六年級學童參加柯文哲造勢晚會，家長找不到孩子向警方報失蹤，不過，民眾黨發出聲明澄清並指學童僅短...

身心障礙者看牙齒坐診療椅就暴動 醫師拆解程序2月後終於順利看診

牙科診所滿滿器械，加上治療時的刺耳聲響，一般人視為畏途，要讓身心障礙者乖乖躺在診療椅、張開口更是難上加難。台大醫院特需中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。