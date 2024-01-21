陪伴女兒成長 謝國樑對身心障礙者家庭處境更感同身受

基隆身心障礙者家庭面臨牙科醫療困境，基隆市長謝國樑今天說，陪伴聽障女兒小愛早療感同身受，3年前成立「小愛爸爸公益平台」，促成基隆醫院牙科開設身心障礙特別門診。市府並已採購沖牙機分送特教孩子使用，因為「沖牙機沖得好，看醫生就看得少」，希望孩子們少受牙痛折磨。

聯合報「陽光行動」今天報導國內50萬名，看牙科具特殊需求者面臨的處境，醫健保署為此開辦「身心障礙特殊需求者口腔整合性照護計畫」，全國有7家醫院成立「特需牙科醫療服務示範中心」，基隆並未有醫院參與，家長和病患不得不承受奔波之苦。

謝國樑的女兒是先天性聽障兒童，他將陪伴女兒治療、復健的過程，與一樣養育聽損兒的好友詹斯敦共同出書，希望出書能幫助有類似情況的新手家長，不要驚慌失措。

謝國樑曾任3屆立委，回顧做立委的時候，也有在幫助別人，可是因為沒有體會到一些事情，爭取民眾權益時的心境跟現在差很多。他說，當時就盡量做，但如果行不通也就這樣，比較沒有很努力的走下去。

因為陪伴小愛走過艱辛的求醫、復健歲月，謝國樑更加明瞭身心障礙者家庭的苦楚，早在市長選舉的3年前就成立「小愛爸爸公益平台」，與身心障礙者對話，了解難處並設法協助改善。

謝國樑說，那個時候接收到的問題，不只是特殊牙科需求，還有手語平台的建立，靠輪椅代步的朋友搭公車委屈等等。當下他內心真的是有同理心，然後也努力的想解決大家別人的問題，所以就去立法院拜會，促成衛生福利部基隆醫院牙科開設身心障礙特別門診。

謝國樑認為，雖然還沒有辦法爭取到設立身心障礙者專屬的牙科資源，但那個時候能增加門診也很好。至於基隆到底有沒有空間成立身心障礙專屬科，各界還可以討論。