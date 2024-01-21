游錫堃探訪童玩節推手90歲神父

蘭陽青年會創辦人靈醫會神父秘克琳早年協助推動宜蘭國際童玩藝術節，是幕後重要推手，立法院長游錫堃昨探訪這位高齡90歲的民間好友，兩人一見面聊不完的話題，尤其是讓人津津樂道的文化立縣，游錫堃也送上「衝破黨禁1986」英文版給神父，提到當年圓山組黨經過。

宜蘭縣於1996年游錫堃縣長任內，創辦國際童玩藝術節，秘克琳因為曾帶領蘭陽舞蹈團巡迴世界演出，透過他協助邀請國外民俗藝術團隊進駐童玩節園區表演；早年沒有這類帶狀性收費活動，童玩節一舉打響全國知名度，後來才有其他縣市政府取經。

游錫堃昨回宜蘭，特別安排探訪秘克琳，摟著神父的肩、緊握雙手，與蘭陽青年會前執行長廖草雲等人拍照，秘克琳回憶，當年與游錫堃推展童玩節活動從無到有，「很不簡單」。

游錫堃表示，他開辦童玩節前一年到法國參觀亞維儂藝術節，該藝術節共有400團演出，主辦單位出機票邀請各國40團表演，其餘360團都是自行前往參與，藝術節專職人員14人，加上志工幫忙推動，以社區總體營造概念促成，更帶動周邊旅遊住宿。

游錫堃說，前縣長陳定南清廉勤政，他任內也成立蘭陽戲劇團、創辦西式划船、成立縣史館、舉辦開蘭紀念日系列活動，推動很多本土文化活動，民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」這幾個字就是從宜蘭來的。