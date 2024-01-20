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饒慶鈴把台東釋迦賣出去 再把外國遊客帶進來預計將有千人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（前排左三）這幾天率團都在星馬等國家媒合賣鳳梨釋迦，不僅有新加坡通路商上架釋迦，饒也藉此機會拚觀光，大力行銷台東獨有的美好，並與新加坡在地旅行業者簽署合作備忘錄，預計今年將有千人到台東旅遊，打響新春前的觀光成績。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（前排左三）這幾天率團都在星馬等國家媒合賣鳳梨釋迦，不僅有新加坡通路商上架釋迦，饒也藉此機會拚觀光，大力行銷台東獨有的美好，並與新加坡在地旅行業者簽署合作備忘錄，預計今年將有千人到台東旅遊，打響新春前的觀光成績。圖／台東縣政府提供

台東縣長饒慶鈴這幾天率團都在星馬等國家媒合賣鳳梨釋迦，不僅有新加坡通路商上架釋迦，饒也藉此機會拚觀光，大力行銷台東獨有的美好，並與新加坡在地旅行業者簽署合作備忘錄，預計今年將有千人到台東旅遊，打響新春前的觀光成績。

饒慶鈴今天到馬來西亞辦理的東南亞觀光推廣活動中，向東南亞國家旅行業者介紹台東的人文風情及景點美食，為了拚觀光，饒有備而來準備相當齊全豐富的資料，用流利的英文一一導覽解說，讓台下在地旅行業者好評不斷，提高來台東意願。

活動中途休息時間，許多旅行業者與隨團的台東飯店旅行業者接洽，最後在駐新加坡台北代表處大使童振源見證下，由台灣在地華耀國際旅行社與新加坡國內最大的曾兄弟旅行社雙方共同簽署合作備忘錄，預計將在今年送客至少1000人到台東旅遊。

饒慶鈴指出，非常期待新加坡的朋友們來台東感受獨有的悠閒步調，除交通部觀光署提供的旅遊補助外，從今年2月1日起，縣府獎勵旅行社帶團來台東停留2晚就有旅遊補助；另前100名由旅行社安排來台東，並符合2024台東獎勵旅遊活動規定於活動網站(https://www.tttravel.org/)登錄成功者，將贈送釋迦禮盒

台東縣長饒慶鈴今天到馬來西亞辦理的東南亞觀光推廣活動中，向東南亞國家旅行業者介紹台東的人文風情及景點美食，為了拚觀光，饒有備而來準備相當齊全豐富的資料，用流利的英文一一導覽解說。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴今天到馬來西亞辦理的東南亞觀光推廣活動中，向東南亞國家旅行業者介紹台東的人文風情及景點美食，為了拚觀光，饒有備而來準備相當齊全豐富的資料，用流利的英文一一導覽解說。圖／台東縣政府提供

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