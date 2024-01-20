網友票選基隆人氣年菜餐廳 基隆市府Podcast節目推薦

農曆春節將屆，基隆市政府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明今邀請在地網路媒體「基隆海嗨」的總編輯廖湘玲，分享各自家中家常年菜料理，也整理出外帶佛跳牆店家，與網友票選的基隆人氣年菜餐廳，提供市民參考。

對於如何採買年菜食材，余治明以及廖湘玲不約而同表示，家中都是至鄰近的傳統市場如信義市場、仁愛市場。余治明說，傳統市場不僅提供商品，更饒富人情味。

廖湘玲說，家中獨門的年菜是「滷豬大腸」由她阿嬤手工製作，製程繁瑣，從清洗到滷製完成需耗費4小時。

廖湘玲指出，還有佛跳牆很受喜愛，但材料複雜，常是民眾外帶年菜的選項之一，她也整出基隆討論度較高的佛跳牆名單，包含安一路的五郎海鮮店、碇內的世界海鮮餐廳、金牌三姊妹、信義市場的阿發師，自己則是喜歡小峨嵋的佛跳牆，每次都要提前跟店家預定才吃的到。

余治明也分享家中的「金元寶」，也就是手工蛋餃，由母親從蛋皮到肉餡純手工製作，最後紅燒成一道獨門佳餚，製作蛋餃的剩餘肉餡，還會變化成另一道年菜「獅子頭」，是在外遊子魂牽夢縈的熟悉滋味。

很多人選擇到餐廳優雅地享用年菜享受團聚氣氛。廖湘玲表示，基隆海嗨在1月1日至1月9日票選出了基隆10大人氣年菜餐廳，最高票的是位在信二路上「基隆港海產樓」獲得逾900票，第二名的是位於中正公園旁的特色素食料理「群賢閣蔬食餐廳」805票，第三名則是昶帝嶺海鮮餐廳437票。另外還有漁品軒海鮮餐廳，無論是內用還是外帶，都讓民眾可以不用進廚房，便能享受一頓豐盛的圍爐年菜。