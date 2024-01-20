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花蓮強化防救災 訓練中心啟用

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣防救災教育訓練中心昨天落成啟用，展示雲梯車等救災車輛供民眾體驗。記者王燕華／攝影
花蓮縣防救災教育訓練中心昨天落成啟用，展示雲梯車等救災車輛供民眾體驗。記者王燕華／攝影

斥資2億多元建的花蓮縣防救災教育訓練中心昨啟用，未來縣內警義消可在地接受專業訓練，大幅減少以往要遠赴南投竹山受訓的時間與資源，也提供一般民眾學習災害防救常識。消防署長蕭煥章表示，將繼續與花蓮縣府合作，蓋東部倉儲，放重型搜救裝備器材。

訓練中心位於鄰近七星潭的四八高地，園區面積6.5公頃，原本是花東防衛指揮部管理的民意營區。消防局結合既有建物，興建消防訓練大樓、火災搶救訓練場及災害教育館3樓大樓，是東部最大的防救災訓練基地。昨還展示縣內近年新增的多部消防車輛裝備，空勤總隊也出動黑鷹直升機，供民眾參觀體驗。

消防局表示，訓練場域可供縣內外消防、救難團體訓練，防災教育館有戶外活動、天然災害、居家防災及緊急救護等4大主題展區，以互動科技及圖文展版等，藉由專人導覽、寓教於樂，讓民眾學習逃生、脫困等技能，增加防災知識，未來將開放機關、學校預約。

蕭煥章說，訓練中心由行政院國發會於2018年核准，投注2億元經費，加上花東永續發展基金及花蓮縣府預算，完成這麼漂亮的建物。消防署規畫北中南東分別要有4個特種搜救基地與4個特種基地倉儲，希望與花蓮縣府繼續攜手合作。

縣長徐榛蔚說，施政以安全永續為優先，強化消防人員與民間防救災能力，也努力建立一般民眾防災知識，訓練中心將是提升花蓮防救災量能的重要基地。

花蓮 黑鷹直升機 徐榛蔚

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斥資2億元 花蓮防救災教育訓練中心啟用強化救災量能

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