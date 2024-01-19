拚海外市場！新加坡超市也能吃到台東高品質鳳梨釋迦

台東縣政府日前成功重啟鳳梨釋迦外銷大陸，更將鳳梨釋迦銷售拓展至亞洲鄰近國家。今縣長饒慶鈴出席於新加坡巨人超市旗艦店舉辦的「釋釋如意 迦迦平安 台灣新春水果節」發布會，再次成功推動鳳梨釋迦在海外連鎖零售超市通路上架銷售，讓高品質鳳梨釋迦直供呈現在消費者眼前。

饒慶鈴表示，縣府嚴格把關鳳梨釋迦的品質，致力提升鳳梨釋迦從生產到外銷包裝的整體產業鏈，除持續耕耘大陸外銷市場，更重要的任務是讓鳳梨釋迦從產地台東直達終端消費市場，去年12月首度於沃爾瑪集團旗下的山姆會員店合作銷售，今年更拓展鄰近的亞洲其他國家。

縣府首度與新加坡牛奶集團旗下的巨人(Giant)超市連鎖通路合作，今天饒慶鈴出席巨人超市旗艦店舉辦的「釋釋如意 迦迦平安 台灣新春水果節」發布會，成功將高品質的鳳梨釋迦，直達終端消費者面前，將鳳梨釋迦的甜美，分享給更多海外消費者。

台東鳳梨釋迦曾遇到中國大陸暫停進口的嚴峻難題，縣府一直與農民站在一起，尋求各種內銷與外銷管道替農民尋求通路。除此外，也從最根本的品質著手，積極與國立台東大學合作，訂定鳳梨釋迦品質管理規範，並辦理一系列的培訓課程，獲得成效。

饒慶鈴強調，所謂的台東高品質果物品牌形象，是從產地種植採收、包裝場集貨分級，清潔包裝、預冷保鮮，標準作業層層把關，建構農產品外銷「放諸四海皆準」的堅實基礎。以期未來在國際舞台上能真正擦亮鳳梨釋迦的金字招牌。