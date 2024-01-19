探訪「宜蘭小歐洲」三星安農溪落羽松秘境 瞬間染紅景色震撼

有「宜蘭小歐洲」之稱的三星落羽松秘境，就在安農溪畔。原是宜蘭三星鄉為了防風護岸，在安農溪畔所栽植約200棵落羽松，而形成約長500公尺的落羽松林蔭步道。常年綠意盎然的落羽松，每逢年未秋冬季跨年之際，期間天氣轉冷的，就可見到整排的綠色的落羽松瞬間被染成紅、黃色。如親臨現場，即刻被眼前景色震撼，如同身處異國的夢幻景色。而三星落羽松的美，除密集之外，還有一旁有安農溪的流水，及溪水兩側廣袤的綠地，構築成與他處落雨松不同的景緻。

欣賞落羽松轉紅、黃色的景色，最佳時間為每年12月至1月間。而欣賞安農溪畔的落羽松，可以直接走兩排落羽松林間散步，或沿著溪邊、樹旁的步道騎乘腳踏車慢跑、散步，或是坐在溪畔、樹下，享受片刻的野餐時光。然而，如此美景拍照打卡成了儀式性的動作；拍完照，靜下來盡情的欣賞眼前的美景，也十分愜意。

要追逐落羽松葉黃紛飛的美景，除了把握年尾到年初的時分，氣候也是重要的指標。原本落雨松轉黃的時間約二、三周的時，2023年因為暖冬，加上天氣忽冷忽熱，落羽松轉黃時間延後，轉黃的時間也縮短了不少。也因一冷一熱的氣候因素，導致安農溪旁二排落羽松轉黃的日期也不一，有些已經轉黃葉子飄散，有的部分才剛轉黃，有些還是翠綠的落羽松。此氣候的異常不只影響落雨松的美景，也影響了宜蘭有名的三星蔥的生長，讓種植三星蔥的農民普遍收成不好。

在安農溪旁的落羽松，可以信步走在兩排落羽松之間的綠地，讓自己完全融入美景中。採用低角度來拍攝，把藍天當成落羽松的背景，更能襯托出落羽松的景緻。不論是落羽松的翠綠色、紅黃色，或羽落後的枯黃。都是因季節所呈都的落羽松多樣的風貌，一年四季都可欣賞。待「落羽」掉盡，接著夜間燈光秀登場。打在的落羽松枯枝的燈光秀，又是另一落羽松的景色。

要來三星安農溪落羽松，可在羅東轉運站搭乘綠17公車前來，站名就叫「落羽松秘境」，但只有假日才發車，且一天僅四班公車往返，一般多是自行開車、搭乘遊覽車，或是搭計程車、包車前來，時間相對較自由。

此次拍攝的日期2024年1月17日，在旁農民市集販售農產的農家說，落羽松上個星期黃色比較多。農家說:今年因閏月加上暖冬，農作物收成普遍不理想，三星蔥長的不好，落羽松轉黃也是零零落落，有些葉子已經掉光了，有些還沒轉黃。農家說，可能再過一星期，落羽松的葉子就差不多就要掉光了。因為落羽松要趕快把葉子落光，才能趕在立春冒出新芽，好迎接下一個長生的的契機。