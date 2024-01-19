追雪注意！大學生相約夜衝合歡山 車子半路沒油被警暖心救援

來自桃園的5名大學生相約共乘夜衝合歡山，但一路開到海拔3000多公尺、南投與花蓮交界處的克難關，才發現油錶見底，怕卡在半路不敢再向前行，靈機一動向警方求救。花蓮新城警分局員警帶著備用油料協助，讓他們可以開到附近加油站，接續行程。

新城警分局合歡派山所日前獲報，表示他們一行人在合歡山管理站前第二停車場，因車子沒油，希望警方協助。員警前往現場，發現一輛租賃小客車停在現場，駕駛高姓女學生表示，她與4位大學同學，當天凌晨從桃園出發到合歡山遊玩，但行駛到台14甲線34.4公里處的克難關，才發現油錶已經見底。

當時雖是中午，但高山上氣溫只有攝氏2度。高姓女學生說，因為擔心會開到沒油，卡在半路，決定先把車輛安全停放在停車場，尋求警方協助。

因為合歡山前後只有位於花蓮縣秀林鄉的中油關原加油站，且並非24小時營業，合歡派出所平時就備有油料，在過往車輛有緊急需求時為民服務。員警獲報後，立即帶著備用油箱前往加油，讓車子有足夠油料，可以開往加油站加油。

近日因為低溫特報，估計合歡山也將湧入不少追雪人潮，新城警分局提醒，台8線中橫公路總長超過百公里，海拔逾3000公尺，沿途多個路段崎嶇陡坡，十分耗油，民眾上山前務必加滿油料，以免受困，若有緊急需求，可撥打緊急求助電話112或110報案系統請求協助。