低溫將來襲 台東農改場籲做好作物防寒

寒流21日南下，台東溫度恐降至攝氏11度，農業部台東區農業改良場提醒農民，即將採收的釋迦、荖葉以及其他蔬果類要做好作物防寒。

交通部中央氣象署今天預報，入夜鋒面接近，明天鋒面通過及東北季風增強，北部開始降溫，21日寒流南下，北部及東北部明顯轉冷，23日、24日全台都非常寒冷。

台東農改場貼出公告，23日至25日台東地區溫度恐降至11度，整日偏冷，零星降雨，提醒農民務必做好防寒工作。為減輕低溫傷害，台東農改場提供重要經濟作物防寒措施供農民參考。

水稻方面，苗場陸續進行育苗作業，若有秧苗已擺放至綠化場，應覆蓋不織布或塑膠布，避免寒風吹襲；待氣溫回升後再掀開，清除塑膠布上的積水避免接觸秧苗造成凍傷，並需注意秧苗立枯病發生。已插秧的田區應加高灌溉深度，以不淹沒秧苗尖端為原則。

番荔枝（大目釋迦）成熟果實應儘速採收，正值大果期與採收期的果實，應注意裂果發生，尤其預計3週內要採收的果實，如遇溫度低於15度時，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果。為避免災損，鱗溝微開的果實應提早採收；田間已套紙袋者，在低溫來臨前加套塑膠袋；或是在果園的迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約下風處13公尺，依序再架設，以降低冷風的影響，減少裂果。

荖葉園應加強巡視周圍黑網，避免強風灌入園區，迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨，稍微噴水但勿過於潮濕，降低寒害發生。

其他果樹如香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物尤須留意，冷氣團過境時，可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力。

較不耐寒的蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。

台東農改場表示，農民在防災措施或災後復育技術上如有疑問，可洽台東農改場各研究室，電話：089–325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、4650（雜糧）、1730（植保）。