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民眾基隆街頭撿到大選票匭、封條…遭控選務瑕疵 基市選委會說明

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨基隆市黨部主委林毓峯、無黨籍基隆市議員呂美玲指控，民眾在街頭撿到大選票匭及封條。記者游明煌／翻攝
民眾黨基隆市黨部主委林毓峯、無黨籍基隆市議員呂美玲指控，民眾在街頭撿到大選票匭及封條。記者游明煌／翻攝

民眾黨基隆市黨部主委林毓峯、無黨籍基隆市議員呂美玲今天表示，民眾在街頭撿到一個大選的票匭及封條，指控市選委會作業有瑕疵。市選委會表示，選票都已封存，其他票匭等物可視同廢棄回收。

呂美玲表示，所有投開票過程都有規範和制度，大家都應嚴格遵守，但現在票匭竟然可以在垃圾堆撿得到，投票時也發現底部沒有貼封條，顯然流程及作業都有問題，也讓人質疑是否有作票的可能。

呂美玲說，台灣政黨輪替已多次，但現在投開票過程仍是老舊的一套，沒有不在籍、網路投票，希望要改善投、開票的一些流程。

林毓峯說，投票日當天就發現有不少問題，他有看到9個投票匭底部沒有貼封條，要看時還被拒絕，依投票作業規定底部應貼封條，部分選務人員未依規定行事。

林毓峯指出，有民眾說在垃圾堆撿到一個票匭、封條，這些不是都要嚴格管制嗎？「民眾告知有票匭流落街頭，我們去現場把它撿回來。」

基隆市選委會表示，中選會對各投開票所票匭後續處理，並沒有明顯規定，選委會主要是選票的控管，投過的及空白選票目前都有封存在選委會，其他票匭等物因已投完票，視同廢棄物由各區公所自行處理，可資源回收。

民眾黨基隆市黨部主委林毓峯、無黨籍基隆市議員呂美玲指控，民眾在街頭撿到大選票匭及封條。記者游明煌／翻攝
民眾黨基隆市黨部主委林毓峯、無黨籍基隆市議員呂美玲指控，民眾在街頭撿到大選票匭及封條。記者游明煌／翻攝
民眾黨基隆市黨部主委林毓峯、無黨籍基隆市議員呂美玲指控，民眾在街頭撿到大選票匭及封條。記者游明煌／翻攝
民眾黨基隆市黨部主委林毓峯、無黨籍基隆市議員呂美玲指控，民眾在街頭撿到大選票匭及封條。記者游明煌／翻攝

投票 選委會 基隆 呂美玲

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