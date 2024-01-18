快訊

游蔡配抗衡韓江配？柯建銘稱「一定是這樣」 再曝綠白合作機會

新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

國民黨立院「韓江配」4年前有跡可循 知情人士曝搭配「3重大原因」

蕭美琴協助爭取 花蓮最大文資修復案將軍府將試營運

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣「將軍府1936園區」修復工程進入收尾階段，預計今年上半年試營運。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣「將軍府1936園區」修復工程進入收尾階段，預計今年上半年試營運。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣美崙溪畔的日據時期歷史建築群「將軍府」，當時由時任立委蕭美琴協助向文化部爭取經費，連同花蓮縣府自籌，共斥資2.6億元修復，歷經3年半即將完成，全區8棟建物委外招商，預計今年上半年將試營運。

「將軍府」位於花蓮市中正橋旁、花蓮憲兵隊對面，建於1936年，是一處木造宿舍聚落，有獨棟式也有雙併建物，其中最豪華的獨棟建物為大隊長官邸，曾有日本陸軍在花蓮最高指揮官中村三雄大佐居住，因此被稱為「將軍府」，大隊長官邸於2005年被登錄為縣定古蹟。

因建物屋齡逾80年日漸頹圮，蕭美琴協調文化部與國防部多次會勘，向中央爭取前瞻計畫經費，並由縣府自籌部分款項，共斥資2.6億元修復，2020年8月起展開工程，逐步原貌修復大隊長官邸及另外7棟歷史建物，是花蓮歷來最大規模的文化資產修復案。

縣府表示，全區定名為「將軍府1936園區」，除了建物修復，也搭配夜間照明燈光、植栽、步道、休憩空間及景觀水池等，創造花蓮新亮點，近日工程進入收尾階段，預計驗收後，上半年試營運開放參觀。

「將軍府1936園區」面積共9416平方公尺，包含8棟建築物和廁所共約千餘平方公尺，以每年租金300萬元委外招商，由「誠食生活家有限公司」營運，結合文資教育、戶外展演、娛樂、餐飲、市集等複合型功能，未來將串連美崙溪畔的松園別館，以及美崙溪護岸整治工程，打造為縣內最大的藝文聚落。

花蓮縣「將軍府1936園區」修復工程進入收尾階段，預計今年上半年試營運。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣「將軍府1936園區」修復工程進入收尾階段，預計今年上半年試營運。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣「將軍府1936園區」修復工程進入收尾階段，預計今年上半年試營運。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣「將軍府1936園區」修復工程進入收尾階段，預計今年上半年試營運。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 歷史建築 蕭美琴 文化資產 日據時期

延伸閱讀

出席行政院會 黃偉哲：爭取台南重大建設、回報市民支持

選後致電賴清德線上乾等15分鐘 侯友宜：這哪有什麼？

感恩餐會慰勞黨工 賴清德「1句」喊話蔡總統引全場大笑：我贏在起跑點

籲賴清德ECFA不能斷 林伯豐：國際關係掌握好，不能做凱子外交

相關新聞

民眾基隆街頭撿到大選票匭、封條…遭控選務瑕疵 基市選委會說明

民眾黨基隆市黨部主委林毓峯、無黨籍基隆市議員呂美玲今天表示，民眾在街頭撿到一個大選的票匭及封條，指控市選委會作業有瑕疵。...

蕭美琴協助爭取 花蓮最大文資修復案將軍府將試營運

花蓮縣美崙溪畔的日據時期歷史建築群「將軍府」，當時由時任立委蕭美琴協助向文化部爭取經費，連同花蓮縣府自籌，共斥資2.6億...

春節應景白鯧等魚貨漲1成 基隆漁會推3款超值海鮮禮盒

年節將屆，基隆區漁會表示，過年應景的魚種白鯧、黃金鯧、龍虎斑、石斑魚等都已漲漲一成到一成五，唯一沒有漲的只有干貝，大明蝦...

宜蘭傳藝園區慶龍年 百米「飛龍在天」裝置藝術迎春節

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區推出春節系列活動，主打龍年意象「飛龍在天」，在文昌街布置一條近百公尺、盤旋於建築物間的飛龍裝...

花蓮百大伴手禮名單出爐 這些名店獲選金質獎

花蓮縣政府舉辦「花蓮禮好」百大伴手禮評選，得獎名單出爐，包括知名的文旦復興企業、佳興檸檬汁等入榜，1月20日起舉辦包裝設...

用路人注意 花蓮市兩要道施工養護這條路封8天

花蓮市北濱外環道、中山路地下道兩條重要道路，將從22日起陸續封路養護。其中北濱外環道除了維護清洗，還同步施工整建雙向截水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。