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用路人注意 花蓮市兩要道施工養護這條路封8天

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所農曆年前也會針對市內裝置藝術、橋梁、道路等加強清洗。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所農曆年前也會針對市內裝置藝術、橋梁、道路等加強清洗。圖／花蓮市公所提供

花蓮市北濱外環道、中山路地下道兩條重要道路，將從22日起陸續封路養護。其中北濱外環道除了維護清洗，還同步施工整建雙向截水溝，施工時間較以往延長，從22日至29日封路長達8天，市長魏嘉彥提醒民眾留意，配合改道。

北濱外環道和中山路地下道是花蓮市兩條重要道路，其中北濱外環道常有砂石車等重車通行，掉落的砂石淤積在外環道排水設施，廢氣也會汙染牆面，中山路則是市區幹道，車流量大，市公所每年農曆年前安排養護工作，市內橋梁、道路和街道裝置藝術等也會派員清洗，維護用路安全及市容整潔。

花蓮市公所表示，今年度養護工程即將展開，北濱外環道封路施工時間為22日上午8時起至29日下午5時，一共封路8天，中山路地下道則是26日晚間10時起至27日清晨6時起，預計封路8個小時，施工期間請民眾配合改道。

市公所表示，今年北濱外環道封路施工時間較往年來得長，是因為北端路口及隧道口雙向車道，砂石重車長年頻繁往來，加上隧道口有坡度，停等紅燈再重新起步時的巨大扭力，經年累月下來造成截水溝蓋耗損，需要重新加固整建，也排入這次養護工程同步進行。

市長魏嘉彥提醒，北濱外環道封閉期間請改道北濱街或海濱街通行，不過15噸以上貨車每晚8時到隔天上午8時，禁止行駛北濱街與海濱街，請大貨車駕駛注意。

花蓮市北濱外環道今年因同步施工整建雙向截水溝，封閉養護時間長達8天。圖／花蓮市公所提供
花蓮市北濱外環道今年因同步施工整建雙向截水溝，封閉養護時間長達8天。圖／花蓮市公所提供
花蓮市中山路地下道將於26日晚間至隔天上午封路清洗養護。記者王燕華／攝影
花蓮市中山路地下道將於26日晚間至隔天上午封路清洗養護。記者王燕華／攝影

工時 花蓮 砂石

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