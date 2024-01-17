台中女揪團捐台東救護車 2年救護1518件、發願捐10台

台中女子徐玉蘭集眾力2年前捐贈台東東海岸1輛救護車，2年來執行1518件救護，其中5人命危救回1命，日前他們再捐贈「平安2號」救護車。徐女說，她發願捐贈10台救護車。

徐女平日在台中結合公益人士做善事，15日結合347名善心人士捐贈台東縣消防局一般型高頂救護車1輛，這也是徐女結合眾人捐給台東縣消防局的第2輛救護車，取名「平安2號」。

台東縣消防局緊急救護科員廖大進今天接受中央社記者電訪表示，徐玉蘭女士民國110年曾捐贈台東消防局一般型高頂救護車1輛配置在東海岸成功消防分隊，服務偏鄉，2年來共出勤緊救護案件1518件，其中有3名心肌梗塞患者，經接駁後送台東馬偕醫院執行心導管手術後成功出院，另OHCA（到院前心肺功能停止）患者有2名急救成功。

台東縣消防局救護科長孫揚文表示，徐女發願結合善心人士捐贈10台救護車，以台東縣消防局為主，目前已捐贈2台，都以「平安號」命名，「平安1號」配置東海岸，「平安2號」同樣配置偏鄉於南迴線的大武大隊金峰分隊。

孫揚文指出，台東縣消防局將本著「感恩的心」，珍惜每一分民眾的慷慨捐輸，「取之於社會、用之於社會」，讓台東縣民都能感受到社會慈善義舉的溫暖，期許消防救護工作表現能贏得民眾高度肯定，使台東縣救護工作持續精進與突破。