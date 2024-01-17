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台東議會旁 將建網球中心

聯合報／ 記者古和純尤聰光徐白櫻／台東報導

台東縣現有網球場因東西座向，無論早晚打球都受陽光照射影響，縣府教育處預計在縣議會周邊，利用縣有地興建具四面球場的網球中心，並規畫停車場，線長饒慶鈴強調，打造友善運動環境，讓台東成為最愛運動縣市。

饒慶鈴昨天由教育處長蔡美瑤、建設處長蔡勝雄陪同，前往連航路及中興路二段交集處，新建網球中心場址現勘，饒慶鈴針對預定場址提問，強調要興建最佳場館，讓縣民有好的運動環境強身體魄。

饒慶鈴表示，上任後陸續完成棒球村整修及優化縣內運動場館，包括東海運動公園、縣立溜冰場、體育場館等，去年也開放運動園區泳池，並興建全民運動館，打造全齡共融友善運動環境。

台東縣體育會軟式網球委員會主委郭凌雲指出，現有網球場因東西座向，不論早上或傍晚打球，都受陽光照射影響，新建網球中心可望大幅改善這個問題。

縣府表示，新建網球中心，預計設置自動噴灌系統及夜間照明設備，除休息室及練習區等空間，計畫備有網球教學場地，可推廣網球運動及全民運動風氣，此外，也規畫在網球中心周邊闢建停車場，對附近居民及社區生活機能大大加分。

運動 饒慶鈴 台東

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