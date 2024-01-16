四接環評選後環團憂重來 謝國樑訪王醒之：嚴把關審查

總統大選結束，守護外木山行動小組召集人王醒之今指出，去年環境部粗暴審查，上演環評委員密室脫逃荒謬劇後暫停，大選過後傳聞又將捲土重來，讓人憂心。市長謝國樑今天下午拜會王醒之，表示市府在審查開發過程中，一定會納入更多公民團體的意見，地方政府會嚴格的審查跟把關。

謝國樑說，公投相關的救濟程序仍在進行中，市府本就可依權責做環境及開發審查，市府在審查開發過程中，一定會納入更多公民團體的意見，一方面更新從過去到現在的討論，一方面思考環境部門和台電的下一步，非一味反對，要多聽公民團體的意見，並了解未來中央政府的作法，才可做地方政府應有的審查跟把關。

謝國樑指出，四接問題並非新一波的藍綠對抗，純粹是對環境與生態的關心，再生能源是未來5、60年民眾所需。雖然在政黨與政策方面意見，與王醒之議員不盡相同，但對環境議題體認相同，透過理念來溝通，與政黨並無太大關聯，也會邀請立委當選人林沛祥，讓基隆市民的民意在國會能更加被聽見。

王醒之表示，台灣根本不缺電，因為有30%的電力都被浪費掉，真正缺的是用電管理。剛當選總統的賴清德，在選前也明確表示將推動「深度節能計畫」，但台電至今仍刻意誇大北部用電缺口，非要硬塞一座高碳排、有空汙的化石燃料發電廠到基隆，非常沒有道理。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，協和電廠1、2號機已除役多年，3、4號機即將在今年底除役，希望除役後，不要再蓋新的火力電廠。市議員陳冠羽認為，新市府非常重視再生能源、低碳及永續城市的議題，期待在議會能看到更進一步的成果。