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打造最愛運動縣市 台東再興建網球運動中心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
繼去年興建台東縣首座全民運動中心後，縣府將在位於光明、豐年及豐樂里等里的交界處公有土地上興建網球運動中心。記者尤聰光／攝影
繼去年興建台東縣首座全民運動中心後，縣府將在位於光明、豐年及豐樂里等里的交界處公有土地上興建網球運動中心。記者尤聰光／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

繼去年興建台東縣首座全民運動中心後，縣府將再興建網球運動中心，結合東海運動公園、縣立溜冰場、體育場館及運動園區泳池等友善運動環境，讓台東成為最愛運動縣市。

縣長饒慶鈴表示，台東本來就是運動大縣之一，自上任來積極盤點各項運動設施環境後，設法逐一

提升改善及興建，讓縣民不僅有好的運動環境強身體魄，遊客也能觀光之餘，休閒運動。

今天上午饒慶鈴視察位於光明、豐年及豐樂里等里的交界處公有土地，並聽取教育處簡報，預計在這塊面積超過千坪土地上，興建網球運動中心及一併規畫停車場闢建，將土地公共設施機能加分。

教育處長蔡美瑤表示，台東目前除體育場旁的紅土網球場外，還有東海運動公園的戶外網球場，未來網球運動中心啟用，可培養及提升網球選手的實力，同時讓年長者有很好的社交運動環境。

教育處表示，此次新建的網球中心預計設置自動噴灌系統及夜間照明設備，除了休息室及練習區等空間，也計畫備有網球教學場地，預計今年可望動工，請大家拭目以待。

運動 台東 饒慶鈴

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