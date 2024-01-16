7月1日起…伯朗大道納空維區 未合格汽機車開罰

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台東縣鹿野高台及台東市區陸續公告劃設空氣品質維護區，實施後全縣機車排氣定檢率提升近10％，縣環保局昨宣布劃設池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區，7月1日起未張貼合格標章或無定期檢驗車輛進入依法開罰，以提升空氣品質，推動低碳旅遊。

環保局指出，依空汙法畫設空氣品質維護區，公告後無異議即可實施，伯朗大道管制範圍包含池富道路、萬新道路及池上圳幹線等區域，池上市區未納入，管制區內出入口設有「車牌辨識系統」全天監測。

空氣噪音防制科說明，燃油機車出廠5年以上，應完成當年度排氣檢驗，第1至3期柴油車須有檢測合格標章或紀錄，違者按車種可處500元以上6萬元以下罰鍰，可按次處罰限期改善。

環保局指出，鹿野高台空品維護區2022年7月上路、台東市區暨東大空品維護區去年9月上路，兩地管制後，合格車輛比例大幅提升。

根據全縣機車排氣檢驗到檢率分析，2021年到檢率74.87％，去年成長至84.41％，環保觀念大為提升，下階段考慮將綠島納入管制。

縣府表示，池上伯朗大道以稻米秋收景觀著稱，每年吸引國內外旅客，帶入大量車潮，嚴格管制燃油機車及柴油車，呼籲全民以低排碳方式出遊，提升池上周邊區域空品。