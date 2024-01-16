花蓮七腳川溪雜草長 春節前清除

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花蓮七腳川溪步道上游溪底近期雜草叢生，高度快與步道齊高，有礙景觀，還可能孳生蚊蟲。縣府回應，約每月除草一次，農曆春節前會清除乾淨。環保局表示，今年「花蓮縣景觀環境維護中心計畫」區域總計153.56公頃，包括美崙溪、七星潭風景特定區、兩潭自行車道等，會由工作人員維護環境清潔，民眾陳情，馬上出動。

七腳川溪又稱吉安溪，流經吉安鄉、花蓮市，最後再經由太平洋公園南濱段流向太平洋。每逢秋季，沿線的台灣欒樹變成紅褐色，在高山翠綠景色襯映下，景致吸引不少民眾駐足欣賞。

七腳川溪沿線步道近10年在縣府與吉安鄉、花蓮市公所合作下逐步完成，友善的休閒環境成為居民平日運動場所，不過近日有民眾發現上游沿岸雜草叢生，草的高度都快接近步道，影響景觀，更擔心天氣轉熱，有可能孳生蚊蟲，引來蛇類出沒。

建設處水利科長張世佳表示，七腳川溪除草工作委由環保局稽查科協助處理，會請環保局在農曆年前清除完畢。至於七腳川溪下游段有民眾放牛吃草，張說，此舉不違法，只要不阻礙水流，不會特別管制。

環保局環境稽查科長林蔡毓表示，目前有4位工作人員專責七腳川溪堤內除草作業，已啟動除草作業。其中七腳川溪上游基於生態保護，沒有做溪底工程，但花蓮雨水多，雜草長得快，雖1個月至1個半月定期除草，但是有時趕不上草生長的速度。