池上伯朗大道周邊劃空品維護區 7/1起開罰烏賊車

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維護風景區空氣品質，守護民眾健康，台東縣府公告劃設「池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區」，7月1日起實施，若有違反者將處新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰。

台東縣政府表示，池上伯朗大道常年配合稻米秋收季節舉辦藝術文化活動，吸引不少國內外旅客到訪，湧入大量車潮，為了守護居民及遊客健康，環保局公告管制燃油機車及柴油車，不僅可提升伯朗大道周邊區域空氣品質，也可推動低碳旅遊、發展低碳觀光產業，希望大家以低排碳方式在池上伯朗大道旅遊，同時符合聯合國17項永續發展（SDGs）目標第3項「確保及促進各年齡層健康及福祉」，共同努力打造健康呼吸、清新空氣的生活環境。

縣府環保局說明，池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區將於7月上路，區內設有「車牌辨識系統」全天監測，提醒進入管制路段的燃油機車，出廠滿5年以上應完成當年度排氣檢驗、第三期前的柴油車應取得任一縣市環保機關核發有效期間內自主管理標章、或台東縣環保局核發的空氣品質淨區標章、或有1年內排煙檢驗合格紀錄。

以上情形，如有違反者將按車種處以500元以上、6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善；管制範圍包含池富道路、萬新道路及池上圳幹線等區域。

環保局指出，空氣品質維護區取締裁罰並非主要目的，是希望柴油車車主可多關注環保局訊息配合車輛排煙檢測，儘速取得自主管理標章或排煙合格檢驗紀錄，機車車主可至台東縣認可機車排氣檢驗站，免費完成當年度排氣檢驗，共同提升台東縣整體空氣品質。

環保局舉例，以「鹿野高台空氣品質維護區」管制成效來看，管制前統計自111年5月31至6月9日車辨數達85輛，其中取得標章數53輛，占62.4%，管制後統計自111年7月1日至112年12月15日車辨數1萬3279輛，其中取得標章數達1萬2909輛，占97.2%。