黃琤婷選後上班日做的第一件事 頒發愛心獎學金助清寒

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

參選宜蘭立委失利的黃琤婷今天以羅東婦女會理事長名義，頒發獎助學金。黃琤婷表示，獎助學金不僅是給孩子的新年小紅包，更希望能幫助到清寒家庭，獎勵名單都是經由學校老師推薦，把資源留給真正需要的孩子。

黃琤婷參選立委落敗昨天進行車隊謝票，今天上班日第一天，馬不停蹄到各校頒發獎助學金，這次共有40名學生獲獎助。

羅東婦女會愛心工作隊從不間斷捐助善款，過去都是幫助公益團體，近年來婦女會看見學生需求，把關懷對象轉向比較無法申請到資源的經濟弱勢生，讓愛心捐助發揮更大效能。這次由學校或相關單位推薦表現優良的清寒學子，小學生每位獎學金2000元、國中生每位獎學金3000元，共發放9萬5000元。

身兼羅東婦女會理事長的黃琤婷議員表示，成績優秀本來就值得嘉許，在資源相對缺乏下，更是不容易，婦女會希望鼓勵更多處於逆境中的孩子們，給他們溫暖及希望，也期勉所有孩子持續努力，遇到困難時不要放棄，積極樂觀開創自己的人生。

北成國小校長劉珀伶表示，北成國小編制較大，分別針對國小二至六年級各一位小朋友頒發獎助學金，感謝羅東婦女會愛心工作隊提供小朋友幫助，讓更多家庭經濟有需要且表現值得嘉許的孩子能快樂過好年；國華國中校長林顯宗說，歲末寒冬之際，校方感謝羅東婦女會思考到孩子的需要，寒冬中送來最溫暖的禮物。