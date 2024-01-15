花蓮七腳川溪雜草快淹沒步道 縣府拚春節前割除
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花蓮七腳川溪步道是在地人日常休閒運動的好去處，不過近期上游溪底雜草叢生，高度快與步道齊高，有礙整體景觀外，還有可能孳生蚊蟲。縣府回應，大概每個月除草一次，但工作人員人力有限，除草不及雜草生長速度，已啟動除草作業，將於農曆春節前清除乾淨。
七腳川溪又稱作吉安溪，發源於七腳川山及初英山附近，流經吉安鄉、花蓮市，最後再經由太平洋公園南濱段流向太平洋。每逢秋季，沿線的台灣欒樹變成紅褐色，在高山翠綠景色襯映下，成為都市裡最美的風景，吸引不少民眾駐足欣賞。
七腳川溪沿線步道近10年在縣府與吉安鄉、花蓮市公所合作下逐步完成，友善的休閒環境成為居民平日運動場所，不過近日有民眾發現上游沿岸雜草叢生，草的高度都快接近步道，影響景觀，擔心天氣轉熱，有可能孳生蚊蟲，更有可能引來蛇類出沒。
七腳川溪屬縣管河川，花蓮縣府建設處水利科長張世佳表示，七腳川溪除草工作委由環保局稽查科協助處理，會請環保局在農曆年前清除完畢。至於七腳川溪下游段有民眾放牛吃草，張說，此舉不違法，只要不阻礙水流行為，不會特別管制。
花蓮縣環保局環境稽查科長林蔡毓表示，目前有4位工作人員專責七腳川溪堤內除草作業，主要負責範圍是翠堤橋以下，已啟動除草作業。其中七腳川溪上游基於生態保護，沒有做溪底工程，但花蓮雨水多，雜草長得也快，雖然1個月到1個半月除草，有時趕不上草長的速度，若有民眾陳情或明顯影響景觀，則會針對該區段另派人員協助處理。
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