出遊注意！池上伯朗大道7月1日起納管 烏賊車會受罰

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台東縣鹿野高台及台東市區陸續公告劃設空氣品質維護區，嚴格控管不合格燃油機車及柴油車，實施後全縣機車排氣定檢率提升近10％。台東縣環保局表示，今年7月1日起，「池上伯朗大道周邊區域空氣品質維護區」加入管制名單，出入口設置車牌辨識系統，未張貼合格標章或無定期檢驗車輛會依法開罰，藉此提升空氣品質，推動低碳旅遊。

環保局依據空汙法劃設空氣品質維護區，公告後無異議即可實施。環保局指出，伯朗大道管制範圍包含池富道路、萬新道路及池上圳幹線等區域，池上市區未納入，管制區內出入口設有「車牌辨識系統」全天監測。

空氣噪音防制科解釋，燃油機車出廠滿5年以上，應完成當年度排氣檢驗，第一至三期柴油車（2006年9月30日前出廠）須有檢測合格標章或紀錄，違反者按車種可處500百元以上6萬元以下罰鍰，可按次處罰限期改善。

環保局指出，鹿野高台空品維護區2021年7月上路、台東市區暨東大空品維護區去年9月上路，兩地管制後，合格標章車輛比例大幅提升。根據全縣機車排氣檢驗到檢率分析，2021年到檢率74.87％，去年成長至84.41％，環保觀念大為提升，下一階段考慮將綠島納入管制。