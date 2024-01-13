進投開票所投票要戴口罩？宜蘭解釋：選務人員個人誤解

宜蘭某投開票所選務人員今天要求民眾要戴口罩才能進去投票，引發民眾不滿。縣選委會得知後表示，並未規定要求民眾投票要戴口罩，是選務人員個人的誤解。

選委會說，各投開票所都有準備口罩，提供給有咳嗽等狀況民眾所需，但並非強制要求民眾戴口罩才能掕票，何況疫情已解封，不會有這樣的要求，現場誤解狀況已立即排除。

據了解，今天上午有民眾前往位於力行國小的56投開票所投票，排隊時被現場的選務人員要求戴口罩，其中有民眾排隊到一半返家拿口罩，也有排在後面沒戴口罩的民眾見狀回家拿口罩，連續有一些民眾受到影響。

現場選務人員說明，投開票所準備提供的口罩數量有限，所以民眾才會回家去拿口罩；但有民眾認為，疫情都已經解封了，投開票所也不是醫療院所，為何一定要戴口罩才能投票？不滿引發糾紛而投訴。