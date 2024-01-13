快訊

新莊男夾選票離場？選務人員清查發現是「兩張票投同匭」

大咖女星投票比「這手勢」疑違法秒刪照 恐遭罰10萬元

沒喜歡的立委候選人！新北女子不爽...當場撕毀立委選票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

進投開票所投票要戴口罩？宜蘭解釋：選務人員個人誤解

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天宜蘭某投開票所選務人員要求民眾戴口罩才能進投開票所投票，引發民眾不滿，縣選委會解釋是選務人員個人的誤解。圖／民眾提供
今天宜蘭某投開票所選務人員要求民眾戴口罩才能進投開票所投票，引發民眾不滿，縣選委會解釋是選務人員個人的誤解。圖／民眾提供

宜蘭某投開票所選務人員今天要求民眾要戴口罩才能進去投票，引發民眾不滿。縣選委會得知後表示，並未規定要求民眾投票要戴口罩，是選務人員個人的誤解。

選委會說，各投開票所都有準備口罩，提供給有咳嗽等狀況民眾所需，但並非強制要求民眾戴口罩才能掕票，何況疫情已解封，不會有這樣的要求，現場誤解狀況已立即排除。

據了解，今天上午有民眾前往位於力行國小的56投開票所投票，排隊時被現場的選務人員要求戴口罩，其中有民眾排隊到一半返家拿口罩，也有排在後面沒戴口罩的民眾見狀回家拿口罩，連續有一些民眾受到影響。

現場選務人員說明，投開票所準備提供的口罩數量有限，所以民眾才會回家去拿口罩；但有民眾認為，疫情都已經解封了，投開票所也不是醫療院所，為何一定要戴口罩才能投票？不滿引發糾紛而投訴。

投票 疫情 選委會 口罩

延伸閱讀

高虹安起大早完成投票 呼籲市民踴躍出來投票

林志潔投票前抱「仙草蜜」 參拜交大土地公　

影／高雄婦帶6歲女兒投票 小孩竟把政黨票「撕了」雙雙被警帶走

投票日好天氣 台南8旬阿伯講手機制止不聽 恐被罰3萬

相關新聞

進投開票所投票要戴口罩？宜蘭解釋：選務人員個人誤解

宜蘭某投開票所選務人員今天要求民眾要戴口罩才能進去投票，引發民眾不滿。縣選委會得知後表示，並未規定要求民眾投票要戴口罩，...

林姿妙、黃琤婷投票與民眾談笑「希望大家踴躍投票」

宜蘭縣長林姿妙、國民黨立委候選人黃琤婷今天上午分別到羅東鎮衛生所、羅東國小投票；衛生所排隊人潮較多，林排隊時與民眾相談甚...

關山有幽浮 鎮民齊力編稻草

台東縣關山鎮公所今年首辦「稻草裝置藝術展」，社區民眾集思廣益以稻稈發揮創作，作品放在關山客庄生活傳藝中心和米國學校，其中...

宜蘭聯勸推「暖購年菜」 買年菜鮮食邸家捐10％做公益

宜蘭聯勸基金會為幫助經濟弱勢家庭享用溫暖年菜，今年除了募集送年菜，並與鮮食邸家推出年菜盛宴，選用在地新鮮食材烹調成滿桌的...

因應返鄉投票台鐵加開列車 東部幹線售票7成

明天就是總統與立委選舉投票日，花蓮在地商家、候選人陣營都鼓勵返鄉投票，台鐵公司也加開列車因應，但截止今天中午，東部幹線售...

幽浮降落台東關山鎮？ 鎮民齊力稻草創作很吸睛

台東縣關山鎮公所今年首度舉辦「稻草裝置藝術展」，由鎮內各個社區民眾集思廣益，以稻稈為材料發揮創作。近日作品陸續安置在「關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。