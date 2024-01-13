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關山有幽浮 鎮民齊力編稻草

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣關山鎮公所今年首辦「稻草裝置藝術展」，社區民眾集思廣益以稻稈發揮創作，作品放在關山客庄生活傳藝中心和米國學校，其中「飄浮」作品融入力學概念，打造外星人從「幽浮」降落的場景，相當吸睛。

關山鎮今年元月起規畫14場次蘿蔔季體驗活動，2月3日將辦一場千人拔蘿蔔盛會，鎮農會也改以彩繪稻田取代過去的花田景觀，鎮公所更與社區合作，利用稻稈、稻殼創作出許多超有創意的裝置藝術。

「關山鎮農會米國學校旁的空地出現不明飛行物體，3名外星人從幽浮降落」，這個超現實場景是月眉社區學土木工程出身的廖啟程與助理潘啟祥發想，利用力學張拉原理設計出的裝置藝術「飄浮」，發動社區老中青三代齊力完成，年紀最長的是80幾歲阿嬤，成為最吸睛的創作。

廖啟程說，「飄浮」作品先搭骨架後再包裹稻稈編織繩，並利用空啤酒罐打造飛碟，旁邊圍繞的飛行器是利用回收的炒菜鍋完成，整件作品利用力學張拉原理，只靠短短的鋼絲繩連結，達到懸浮效果，夜間也利用太陽能板發電，白天、黑夜展現不同風情。關山鎮代會主席吳文忠說，這項作品彰顯社區居民合作精神的可貴。

裝置藝術 幽浮 農會

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