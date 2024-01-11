改善基隆富都新城社區高地供水 蔡適應：解決40年困擾

基隆市中和路富都新城社區有230戶住戶，因位處高地，居民長期飽受水壓過低供水不足困擾，並造成許多道路破損和路基淘空問題，經立委蔡適應爭取，2022年申請改善計畫，2900萬元經費政府補助八成、住戶分擔二成，今天完工啟用，水公司說，漏水、路基和路面都獲得改善，水費將大為減少。

蔡適應表示，富都新城社區在2022年申請「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，2900萬元改善工程經費，政府補助八成、住戶分擔二成。

今天啟用由自來水公司第一區管理處副處長陳素卿主持，她說明改善完成後的自來水供水方式，以及工程完成後，道路重鋪和環境重整的規畫。

蔡適應說，過去基隆有許多高地社區存在用水問題，他不斷與中央政府溝通，促成「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，讓基隆和新北許多老舊高地社區的供水問題，得到改善的依據。其中富都新城社區存在40幾年高地供水困擾，開過多次協調會。

富都新城管委會主委陳佳瑄表示，住戶期盼了40年，高地供水改善的最後一哩路今天完成，以後用水就方便了，感謝各單位的協助。

市議員施偉政說，工程完工後，中和路200巷道路會重鋪，還有環境改善，期盼藉由中央和地方合作，攜手讓社區道路更平整。