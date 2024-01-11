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綠島蘭嶼推飲用水共享平台 設10台特色飲水機

中央社／ 台東縣11日電

台東縣環境保護局結合綠島蘭嶼當地機關及旅宿業者，推動「離島飲用水共享平台」獲環境部水質保護司支持，設置10台飲水機裝設物聯網計數器，並注入當地特色元素圖樣。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣以永續發展為施政目標，依循聯合國17項永續發展目標（SDGs）推動各項政策，其中推動「離島飲用水共享平台」，公部門能減輕離島垃圾清運量及碳排放，旅宿業者能達宣傳效益，遊客可方便隨時免費取水等三贏局面。

台東縣政府環保局表示，綠島目前共有38處飲用水加水點，蘭嶼則有3處。其中，環境部補助10台飲水機裝設物聯網計數器，並注入當地特色元素圖樣，例如綠島燈塔、將軍岩、飛魚與蘭嶼水芋等，變身成了獨一無二的色彩繽紛飲水機，可透過飲水機外殼的美麗貼膜，認識在地特色。

另外，當民眾取水時，透過裝設的物聯網計數器，即時顯示累計取水量，就可計算自己為環境減少了幾支寶特瓶，總累積已減少塑膠瓶總量、減少碳排放總量及使用總流量，可至環境部飲用水全球資訊網查看，能更了解使用環保杯與減少碳排放的密切關係。

10台特色飲水機設置點，綠島的位在東部海岸國家風景區綠島遊客中心2台、綠島人權紀念園區的第3大隊展示區2台及綠洲山莊和影音大廳、台東戶政事務所綠島辦公室、綠島觀音洞，蘭嶼則有蘭嶼衛生所、台東戶政事務所蘭嶼辦公室 。

綠島 台東 蘭嶼

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