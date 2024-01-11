台東離島飲水機裝設物聯網計數器 取水能知道減少多少寶特瓶數

台東縣環保局推動離島「一次用產品減量計畫」去年蘭嶼及綠島共減少5萬3040個一次性飲料杯垃圾，成效顯著。今年再獲環境部水質保護司支持，將10台飲水機裝設物聯網計數器，並注入當地特色元素圖樣，讓遊客在取水時，為離島環境盡心力。

環保局指出，這10台飲水機外觀有嶄新貼膜設計，包括綠島燈塔、將軍岩、觀音洞、蘭嶼飛魚與水芋等在地特色元素的人文景觀，同時也裝設物聯網計數器，遊客只要自備環保杯取水，就會自動顯示使用次數，並統計儲存資訊，便於環境永續經營。

過去蘭嶼、綠島每到旅遊旺季，島上垃圾問題一直是討論話題，縣府為解決問題，採取源頭減塑政策，於4年前推動離島「一次用產品減量計畫」，不僅逐年減少垃圾產生，也提升島上旅遊素質。今年再獲環境部水質保護司支持持續推動「離島飲用水共享平台」。

環保局進一步說明，約600cc就為地球減少使用一支寶特瓶，而每減少1支寶特瓶使用約可減少150公克碳排放量，當民眾取水時，透過裝設的物聯網計數器，即時顯示累計取水量，就可計算自己為環境減少了幾支寶特瓶。

這10台特色飲水機設置點綠島部分在東部海岸國家風景區綠島遊客中心、綠島人權紀念園區大隊展示區、綠洲山莊、影音大廳、戶政事務所綠島辦公室、綠島觀音洞；蘭嶼部分則在衛生所、戶政事務所蘭嶼辦公室。