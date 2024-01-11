快訊

談劉德音將退休 力積電董座指最辛苦的是「他」：一個人要扛這麼大擔子

網傳台灣阿銘公開信 宣明智：是我經手幫郭講出心中話、不是郭寫的

陸破解AirDrop傳輸照片「可找到手機主人」 外媒曝：蘋果早知情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍爆陳俊宇農舍2樓違建開罰新進度 綠批黃琤婷違規看板

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨縣議會黨團今爆「楊桃館」違建新進度，指出民進黨陳俊宇的農舍違反農地農用，幾年前被開罰，最近遭檢舉又被罰9萬元，違建也不拆，知法犯法；陳俊宇陣營回應，對於違建範圍尚有疑義，反批對手黃琤婷的選舉竹架看板違規，知法犯法。記者戴永華／攝影
國民黨縣議會黨團今爆「楊桃館」違建新進度，指出民進黨陳俊宇的農舍違反農地農用，幾年前被開罰，最近遭檢舉又被罰9萬元，違建也不拆，知法犯法；陳俊宇陣營回應，對於違建範圍尚有疑義，反批對手黃琤婷的選舉竹架看板違規，知法犯法。記者戴永華／攝影

國民黨縣議會黨團今爆「楊桃館」違建新進度，指出民進黨立委候選人陳俊宇農舍違反農地農用，幾年前被開罰6萬元，沒改善，最近遭檢舉又被罰9萬元，違建也不拆，滿口謊言一再知法犯法，有何資格選立委？陳俊宇陣營回應，對於違建範圍尚有疑義，反批對手黃琤婷的選舉竹架看板違規，知法犯法。

藍營議會黨團書記長林義剛及楊弘旻議員等人今天指出，中央補助興建的楊桃集貨場，是不能當成農舍住人，陳俊宇不但改建成農舍，還搬進去住，去年7月在民進黨中央要提名他參選前，偷偷雇工拆除農舍後方雨遮及前方曬場違建。

林義剛說，陳俊宇自稱已經拆完，卻又被檢舉只拆半套，經員山鄉公所去年9月查報2樓全都是違建，縣政府10月通知陳俊宇要拆除，結果陳俊宇以拖待變，對外口口聲聲說以最高道德標準要求自己，卻藉故理由不拆除，知法玩法弄法，滿口謊言，只為了在選前騙選票。

黨團批評陳俊宇的說詞前後反覆，最初謊稱沒違建，後又改口說已拆，再被爆出違建，又說要等縣府認定，還在記者會中說若有違建拆到只剩1坪都會拆，如今距離記者會事隔1個月。

黨團出示公文，去年12月縣府曾發文給當事人拆除處分書，今年1月初以違反區域計畫法再度開罰9萬元，陳俊宇早已收到縣府公文，仍坐視不管。

黨團強調，政治人物首重誠信，知法犯法還不悔改的人，連最基本的道德標準及依法行政都做不到，還有什麼資格資格參選擔任立法委員？

對此，陳俊宇競選總部回應，縣政府原先確認的違章，陳俊宇已自行拆除，但針對目前的違建範圍尚有疑義，待確認違建範圍後，就算拆到只剩1坪，他也會拆。

競總表示，黃琤婷陣營不顧法規和行人安全，架設違規竹架看板，後來經過民眾檢舉，看板因而下架，但下架之後又馬上掛回去，知法犯法，不知檢討。

陳俊宇之前對於自己的農舍違建表示道歉，同時也會配合拆除違建。本報資料照
陳俊宇之前對於自己的農舍違建表示道歉，同時也會配合拆除違建。本報資料照
陳俊宇的違建農舍最近又遭人檢舉，縣府依違反區域計畫法開罰9萬元。記者戴永華／攝影
陳俊宇的違建農舍最近又遭人檢舉，縣府依違反區域計畫法開罰9萬元。記者戴永華／攝影
縣政府去年已經給陳俊宇違建拆除處分書，但當事人對於違建範圍尚有疑義，還沒拆除。記者戴永華／攝影
縣政府去年已經給陳俊宇違建拆除處分書，但當事人對於違建範圍尚有疑義，還沒拆除。記者戴永華／攝影

違建 陳俊宇 農舍

延伸閱讀

綠營爆中共幫她賄選 黃琤婷怒斥：毫無根據 絕對提告

宜蘭地檢大動作傳訊調查 藍綠互斥司法介選、中共介選

宜蘭立委政見發表會落幕 延續首場「楊桃」戰「魚丸」

綠營大咖共同輔選拉抬陳俊宇 黃琤婷回應：全黨救一人

相關新聞

基隆瑪陵山區定點垃圾子母車仍亂丟 科技執法告發20件

基隆七堵瑪陵山區地廣人稀，市府環保局為方便當地居民丟置家用垃圾，定點設置25個環保垃圾子母車。沒想到，外縣市亂丟的垃圾量...

台東離島飲水機裝設物聯網計數器 取水能知道減少多少寶特瓶數

台東縣環保局推動離島「一次用產品減量計畫」去年蘭嶼及綠島共減少5萬3040個一次性飲料杯垃圾，成效顯著。今年再獲環境部水...

藍爆陳俊宇農舍2樓違建開罰新進度 綠批黃琤婷違規看板

國民黨縣議會黨團今爆「楊桃館」違建新進度，指出民進黨立委候選人陳俊宇的農舍違反農地農用，幾年前被開罰6萬元，沒改善，最近...

花蓮特搜大隊通過認證 將加入國際人道救援輪值

花蓮縣消防局特種搜救大隊近日通過消防署特種搜救隊國家認證，取得中型搜救隊伍資格，是全台第6個，也是6都之外第3個通過認證...

影／基隆31萬人選票運至各區公所 巡邏車前後包夾保護

基隆市總統、立委選票印製完成昨晚送選委會，今天上午各區公所選務中心派人至選委會領取選票載回區公所，全程警方嚴密戒護，載送...

宜蘭地檢大動作傳訊調查 藍綠互斥司法介選、中共介選

選前最後衝刺，宜蘭地檢署昨天大動作傳訊50餘人，調查這些人前往中國旅遊是否接受落地招待等情事。對此藍綠今天互批司法介選、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。