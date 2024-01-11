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藍爆陳俊宇農舍2樓違建開罰新進度 綠批黃琤婷違規看板
國民黨縣議會黨團今爆「楊桃館」違建新進度，指出民進黨立委候選人陳俊宇的農舍違反農地農用，幾年前被開罰6萬元，沒改善，最近遭檢舉又被罰9萬元，違建也不拆，滿口謊言一再知法犯法，有何資格選立委？陳俊宇陣營回應，對於違建範圍尚有疑義，反批對手黃琤婷的選舉竹架看板違規，知法犯法。
藍營議會黨團書記長林義剛及楊弘旻議員等人今天指出，中央補助興建的楊桃集貨場，是不能當成農舍住人，陳俊宇不但改建成農舍，還搬進去住，去年7月在民進黨中央要提名他參選前，偷偷雇工拆除農舍後方雨遮及前方曬場違建。
林義剛說，陳俊宇自稱已經拆完，卻又被檢舉只拆半套，經員山鄉公所去年9月查報2樓全都是違建，縣政府10月通知陳俊宇要拆除，結果陳俊宇以拖待變，對外口口聲聲說以最高道德標準要求自己，卻藉故理由不拆除，知法玩法弄法，滿口謊言，只為了在選前騙選票。
黨團批評陳俊宇的說詞前後反覆，最初謊稱沒違建，後又改口說已拆，再被爆出違建，又說要等縣府認定，還在記者會中說若有違建拆到只剩1坪都會拆，如今距離記者會事隔1個月。
黨團出示公文，去年12月縣府曾發文給當事人拆除處分書，今年1月初以違反區域計畫法再度開罰9萬元，陳俊宇早已收到縣府公文，仍坐視不管。
黨團強調，政治人物首重誠信，知法犯法還不悔改的人，連最基本的道德標準及依法行政都做不到，還有什麼資格資格參選擔任立法委員？
對此，陳俊宇競選總部回應，縣政府原先確認的違章，陳俊宇已自行拆除，但針對目前的違建範圍尚有疑義，待確認違建範圍後，就算拆到只剩1坪，他也會拆。
競總表示，黃琤婷陣營不顧法規和行人安全，架設違規竹架看板，後來經過民眾檢舉，看板因而下架，但下架之後又馬上掛回去，知法犯法，不知檢討。
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