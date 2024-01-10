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花蓮人回家投票！在地店家推食宿優惠 龍蝦第二隻免費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
為鼓勵花蓮人返鄉投票，遠雄海洋公園推出臨櫃購票半價優惠。圖／多羅滿賞鯨提供
為鼓勵花蓮人返鄉投票，遠雄海洋公園推出臨櫃購票半價優惠。圖／多羅滿賞鯨提供

這個星期六就是總統大選，花蓮10多家業者串連推出返鄉投票限時消費優惠，優惠內容包括賞鯨第二趟、龍蝦第二隻、住宿第二晚免費等，海洋公園直接半價入園，鼓勵旅外的花蓮子弟回家投票，踐行公民權利。

參與店家包括七星柴魚博物館、多羅滿賞鯨、來唄·來杯、洄瀾窩國際青年旅舍、張瑋烤肉蛋吐司、遠雄海洋公園、德利豆乾、潘朵拉的盒子、龍哥斯特、邊境法式點心。

限定優惠時間為13、14日兩天，只要設籍花蓮並滿20歲，出示身分證或相關憑證，搭乘多羅滿賞鯨第二趟免費招待，柴魚博物館刨柴魚體驗第二人免費，來唄．來杯、德利豆乾、張瑋烤肉蛋吐司、潘朵拉、邊境都是限定商品第二件免費，龍哥斯特更大方招待龍蝦第二隻免費，洄瀾窩背包床也是第二晚免費。

符合資格的縣民，13、14日到遠雄海洋公園臨櫃購票門票打對折，設籍花蓮或身分證字號有U的12歲以下孩童，還可享免費入園。

福容大飯店也為大選限量推出住宿優惠方案，即起到月底，西元出生年月日有「0、1、3」（三碼缺一不可），或是名字有「花、蓮、福、容」任一字（可同音不同字），上官網預訂輸入專案代碼「N3F6F4840」即可享有房型定價三折優惠，兩人同行平日入住市景客房2340元起，等於每人1170元起。

多羅滿賞鯨總經理呂世明與參與店家表示，花蓮是觀光大縣，有豐富自然風光與獨特文化魅力，大選也是攸關花蓮未來發展的重要活動，串連在地店家推出優惠，希望更多花蓮人感受到參與選舉的重要性，返鄉投票的同時，享受獨特福利，體驗家鄉之美，回到外地也能推動花蓮觀光。詳細優惠方式可上多羅滿賞鯨臉書粉絲專頁

為鼓勵花蓮人返鄉投票，花蓮龍哥斯特推出第二隻龍蝦免費。圖／多羅滿賞鯨提供
為鼓勵花蓮人返鄉投票，花蓮龍哥斯特推出第二隻龍蝦免費。圖／多羅滿賞鯨提供
福容花蓮店在大選月推出優惠住宿方案，限定條件平日入住市景房2340元起，海景房2640元起。圖／福容花蓮店提供
福容花蓮店在大選月推出優惠住宿方案，限定條件平日入住市景房2340元起，海景房2640元起。圖／福容花蓮店提供
為鼓勵花蓮人返鄉投票，多羅滿賞鯨推出13、14日賞鯨第二趟航班免費。圖／多羅滿賞鯨提供
為鼓勵花蓮人返鄉投票，多羅滿賞鯨推出13、14日賞鯨第二趟航班免費。圖／多羅滿賞鯨提供

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