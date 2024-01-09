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台東市善心阿公發50萬大紅包 勉勵受贈者把愛傳下去

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
86歲台東市民李壬癸連續多年捐助經濟弱勢家庭，今年又發出大紅包，市長陳銘風（左）表達謝意。圖／台東市公所提供
86歲台東市民李壬癸連續多年捐助經濟弱勢家庭，今年又發出大紅包，市長陳銘風（左）表達謝意。圖／台東市公所提供

86歲台東市民李壬癸熱心公益，連續多年捐助經濟弱勢家庭，今年有感大環境景氣不佳，再度捐助50萬元善款，今年上午台東市公所舉辦捐款儀式，市長陳銘風頒發感謝狀。台東市公所表示，全市100個急難或弱勢邊緣戶家庭可獲得5千元生活扶助金。

受扶助家庭中，有人是長期經濟弱勢、失業沒有工作，或者家庭突逢意外打擊。市長陳銘風表示，李壬癸是台東市家喻戶曉的大善人，非常敬佩他對弱勢市民無私的關懷與愛，感謝李老先生善行，過年前讓弱勢家庭感受社會溫暖與關懷。

李壬癸以往曾經接受過很多人幫忙，事業有成後，盡所能回饋社會。「行善不必求回報」李壬癸說，人與人之間本來就要互相幫助，希望在場的人接受幫助後，人人都能度過難關，早日恢復自立；日後有能力，發揮自己力量再去幫助其他有需要的人。

台東 陳銘風 弱勢家庭

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