快訊

國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

總統、立委投票櫃亮相 大學生網紅許悅當基隆投票大使

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
總統、立委投票櫃亮相，網紅許悅任基隆投票宣傳大使。記者游明煌／攝影
總統、立委投票櫃亮相，網紅許悅任基隆投票宣傳大使。記者游明煌／攝影

基隆市共設285處投票所，比上屆多出4個，改善投票進動線、無障礙空間，最多投票人數為安樂區新崙里2163人，最少人數為七堵區八德里273人。投票櫃亮相，為紙箱製作、白色外觀，今年特別請大學生網紅許悅擔任投票宣導大使，她出生八斗子，就讀東吳大學英文系四年級，曾拍過廣告，她提醒民眾投票注意事項。

第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉，1月13日上午8點至下午4點投票，基隆市選舉委員會今天說明選務相關作業，基隆總統選舉人數為31萬2207人，區域立委選舉人數為31萬1144人。

主委方定安表示，基隆市立委候選人6人，7行政區共設285處投票所，比上屆多4處，選務工作人員3163人，最多人數為第202號票所安樂區新崙里2163人，最少人數為258號票所七堵區八德里273人。

此次選舉有5種選舉票以顏色區別，總統副總統選票為淺粉紅色、區域立法委員為淺黃色、不分區及僑居國外國民立法委員(政黨)選票為白色、平地原住民立法委員選票為淺藍色、山地原住民立法委員選票為淺綠色。

投票當天，任何人不得攜帶手機或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。選舉人不得將選舉票攜出投票所或將選舉票以外之物投入票匭或故意撕毀選舉票。

許悅說，她這次也是首投族，很期待這次投票，請大家踴躍投下自己神聖的一票，記得帶投票通知單、印章、身分證等到指定的投開票所，選出自己心目中的總統和立委。

總統、立委投票櫃亮相，網紅許悅任基隆投票宣傳大使。記者游明煌／攝影
總統、立委投票櫃亮相，網紅許悅任基隆投票宣傳大使。記者游明煌／攝影
總統、立委投票櫃亮相，網紅許悅任基隆投票宣傳大使。記者游明煌／攝影
總統、立委投票櫃亮相，網紅許悅任基隆投票宣傳大使。記者游明煌／攝影
總統、立委投票櫃亮相，網紅許悅任基隆投票宣傳大使。記者游明煌／攝影
總統、立委投票櫃亮相，網紅許悅任基隆投票宣傳大使。記者游明煌／攝影

投票 立委選舉 基隆市選舉 2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

千萬網紅「小娜娜」團隊起內鬨 1人被砍死

大學生月投5千想買00935＋006208 網1原因籲全買後者

民進黨基隆國門廣場造勢 大咖接力演說 萬人相挺嗨翻

賴清德基隆造勢晚會呼籲支持者 從台灣頭贏到台灣尾

相關新聞

花蓮立委選舉最後衝刺　藍綠不約而同接下來連3天車掃　

選舉進入最後一周，藍綠花蓮立委候選人最後衝刺，不約而同安排車隊從最南端的富里鄉出發掃街，民進黨張美慧請來行政院長陳建仁領...

國家警報出現missile 台東人：都蘭有很多外國人 會先跳起來

今天下午國家級警報響起，不少台東人第一時間以為是地震，細讀警報內文發現，警報原因是中國大陸發射衛星穿越南部上空，看完後鬆...

選票到台東了！縣長指示不容出錯 霹靂小組荷槍實彈戒護

總統及立委選舉周六投票，選票今天抵達台東縣政府，縣警局不敢大意，指派重兵警力戒護。縣長饒慶鈴指示選務人員選票絕對不能出差...

花蓮近山學校發現受傷鼬獾 驗出狂犬病陽性幸未傷人

花蓮縣某學校月初發現一隻受傷鼬獾，所幸未咬傷人，採樣送驗檢出狂犬病陽性帶原。縣府提醒，全縣有10鄉鎮為狂犬病高風險地區，...

同樣位於地震帶 花蓮市公所員工捐款助日震災

日本能登半島1月1日遭遇規模7.6強震，造成慘重傷亡，台灣人湧入衛福部賑災專戶；也位於地震帶，曾受震災創傷的花蓮市感同深...

總統、立委投票櫃亮相 大學生網紅許悅當基隆投票大使

基隆市共設285處投票所，比上屆多出4個，改善投票進動線、無障礙空間，最多投票人數為安樂區新崙里2163人，最少人數為七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。