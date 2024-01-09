總統、立委投票櫃亮相 大學生網紅許悅當基隆投票大使

基隆市共設285處投票所，比上屆多出4個，改善投票進動線、無障礙空間，最多投票人數為安樂區新崙里2163人，最少人數為七堵區八德里273人。投票櫃亮相，為紙箱製作、白色外觀，今年特別請大學生網紅許悅擔任投票宣導大使，她出生八斗子，就讀東吳大學英文系四年級，曾拍過廣告，她提醒民眾投票注意事項。

第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉，1月13日上午8點至下午4點投票，基隆市選舉委員會今天說明選務相關作業，基隆總統選舉人數為31萬2207人，區域立委選舉人數為31萬1144人。

主委方定安表示，基隆市立委候選人6人，7行政區共設285處投票所，比上屆多4處，選務工作人員3163人，最多人數為第202號票所安樂區新崙里2163人，最少人數為258號票所七堵區八德里273人。

此次選舉有5種選舉票以顏色區別，總統副總統選票為淺粉紅色、區域立法委員為淺黃色、不分區及僑居國外國民立法委員(政黨)選票為白色、平地原住民立法委員選票為淺藍色、山地原住民立法委員選票為淺綠色。

投票當天，任何人不得攜帶手機或具攝影功能之器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限。選舉人不得將選舉票攜出投票所或將選舉票以外之物投入票匭或故意撕毀選舉票。