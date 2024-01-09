立委競選宣傳車疑燃沖天炮釀民宅火警 劉櫂豪主動致歉

台東市正氣路中央市場旁的4樓透天店面，上午10時許，頂樓陽台處突然冒出火煙，所幸屋主及時發現撲水滅火，並向警消報案，並無人傷，不過，現場目擊者指出，當時正好劉櫂豪的競選車隊掃街造勢，疑因車隊燃放沖天炮所致，劉第一時間已出面道歉；至於，詳細起火原因，仍待火調人員釐清中。

「燃燒面積僅2平方公尺。」消防局表示，這起正氣路火警火勢迅速由屋主自行撲滅，燃燒物為頂樓陽台雜草，並無造成延燒。

選戰進入選前最後黃金周，不少競選團隊早晚掃街拜票，免不了有車隊燃放鞭炮求好運助陣，為候選人炒熱氣氛，或有支持者熱情準備煙火燃放，但一不小心，恐發生意外，而過去就曾有助選員為遊行燃放沖天炮，不慎因飛入民宅引發大火，而觸犯公共危險罪，慘遭判刑。

據了解，今天上午這場火警發生時，正好立委候選人劉櫂豪車隊經過，在停等紅燈時，沖天炮四射，接著就有民眾發現，附近4樓陽台出現火光。

對此，劉櫂豪主動對外表示歉意！

劉指出，掃街車隊行經正氣路中央市場時，因燃放沖天炮不小心引起著火，對意外事件感到非常抱歉，所幸這意外也在消防局同仁迅速明快的處理下很快的撲滅，並已先向屋主致歉，未來也會要求更小心處理，在車隊行進中，做好相關應注意事項。