影／趙士強誇口「這個人」當選 移居台東生活

台東區域立委選舉競爭激烈，中華民國棒球協會副理事長趙士強昨天到台東，一整天陪同民進黨候選人賴坤成掃街拜票，今早也透過線上記者會發表對於台東體育發展的期待，他認為，台東條件適合推動日韓棒球隊來台移地訓練，帶動國際觀光。趙士強也說，只要賴坤成當選，1月13日開完票開始看房子，準備搬到台東住。

無黨籍候選人劉櫂豪今天在台東市區車隊掃街拜票，強調鄉親就是台東的最大咖。國民黨候選人黃建賓競選車隊今天轉往南迴各鄉鎮宣傳，無黨籍候選人許瑞貴今天回到本命區縱谷線，競選團隊前往關山市場等地爭取支持。

前棒球國手趙士強今早原本要陪賴坤成開記者會，臨時接獲重要任務轉赴高雄，透過手機視訊發表看法。趙士強說，台東海線很長，適合發展小型帆船、衝浪及水上摩托車等活動；台東現有第一球場、第二球場及卑南棒球場，適合推動日本、韓國的職業隊二軍、社會隊或大學隊來台東移地訓練，不僅帶動國際交流，對觀光發展也很有幫助，相信賴坤成可以提供很大助力。

賴坤成進一步解釋，日本、韓國冬天很冷，台灣氣候溫暖，日本選手冬天轉至沖繩移地訓練；考量職業球隊對場地要求較嚴格，台東先推動社會隊或學校隊來移地訓練，選手、教練及粉絲人數可觀，冬天可帶動觀光。