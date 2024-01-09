影／趙士強誇口「這個人」當選 移居台東生活

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聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
民進黨立委候選人賴坤成邀請棒球名人趙士強開視訊記者會，趙透過手機闡述對於台東發展體育觀光的期許。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委候選人賴坤成邀請棒球名人趙士強開視訊記者會，趙透過手機闡述對於台東發展體育觀光的期許。記者徐白櫻／攝影

台東區域立委選舉競爭激烈，中華民國棒球協會副理事長趙士強昨天到台東，一整天陪同民進黨候選人賴坤成掃街拜票，今早也透過線上記者會發表對於台東體育發展的期待，他認為，台東條件適合推動日韓棒球隊來台移地訓練，帶動國際觀光。趙士強也說，只要賴坤成當選，1月13日開完票開始看房子，準備搬到台東住。

無黨籍候選人劉櫂豪今天在台東市區車隊掃街拜票，強調鄉親就是台東的最大咖。國民黨候選人黃建賓競選車隊今天轉往南迴各鄉鎮宣傳，無黨籍候選人許瑞貴今天回到本命區縱谷線，競選團隊前往關山市場等地爭取支持。

前棒球國手趙士強今早原本要陪賴坤成開記者會，臨時接獲重要任務轉赴高雄，透過手機視訊發表看法。趙士強說，台東海線很長，適合發展小型帆船、衝浪及水上摩托車等活動；台東現有第一球場、第二球場及卑南棒球場，適合推動日本、韓國的職業隊二軍、社會隊或大學隊來台東移地訓練，不僅帶動國際交流，對觀光發展也很有幫助，相信賴坤成可以提供很大助力。

賴坤成進一步解釋，日本、韓國冬天很冷，台灣氣候溫暖，日本選手冬天轉至沖繩移地訓練；考量職業球隊對場地要求較嚴格，台東先推動社會隊或學校隊來移地訓練，選手、教練及粉絲人數可觀，冬天可帶動觀光。

此外，劉櫂豪掃街車隊掃街時發生插曲，宣傳車經過正氣路中央市場，因助選員燃放沖天炮不小心引起火災，所幸火勢很快被撲滅。服務處表示，對此意外感到非常抱歉，已向屋主轉達致歉之意，掃街車隊將更小心。

無黨籍候選人劉櫂豪今天上午率車隊在市區掃街拜票，強調鄉親就是台東的最大咖。圖／劉櫂豪競總提供
無黨籍候選人劉櫂豪今天上午率車隊在市區掃街拜票，強調鄉親就是台東的最大咖。圖／劉櫂豪競總提供
一群旅美僑胞從洛杉磯返台投票，選前安排花東行程，今天上午專程到賴坤成競選總部加油打氣。記者徐白櫻／攝影
一群旅美僑胞從洛杉磯返台投票，選前安排花東行程，今天上午專程到賴坤成競選總部加油打氣。記者徐白櫻／攝影
無黨籍立委參選人許瑞貴今天啟動縱谷線拜票行程，前往市場向攤商爭取支持。圖／許瑞貴競總提供
無黨籍立委參選人許瑞貴今天啟動縱谷線拜票行程，前往市場向攤商爭取支持。圖／許瑞貴競總提供

賴坤成 2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委 趙士強

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