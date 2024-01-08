原民會編列預算價購台糖土地 歸還1.44公頃給族人

行政院專案價購台糖土地增劃編原住民保留地計畫，原住民族委員會今年度編列新台幣約9500萬元辦理價購台糖在花蓮、台東、屏東共約1.44公頃土地，並將增劃編為原住民保留地。

原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今天在花蓮縣主持「價購台糖土地座談會」，並在開會前會勘花蓮縣壽豐鄉和平部落所要價購的土地，國民黨籍立委鄭天財Sra Kacaw也到場向鄉親說明。

夷將‧拔路兒說，這些土地都是台灣糖業有限公司民國35年接收日治時期製糖會社土地，但有許多原來就是原住民族人已使用土地，卻要長期向台糖公司承租使用。原民會在行政院的支持下，已經編列價購台糖土地經費，將在113年12月底前完成所有權移轉登記工作。

夷將‧拔路兒表示，早在1988年台灣原住民族發起第一次的「還我土地」運動，已經將「台糖占用的土地要無償還給平地山胞作為保留地」為重要訴求。大家土地終於可以由政府價購還給族人，花了35年的時間爭取。

全案初估辦理經費約9500萬元，預計會將台東縣、花蓮縣及屏東縣，族人目前向台糖公司租用，而且符合增劃編原住民保留地相關規範的土地，劃編為原住民保留地，面積約1.44公頃，約有50多戶的族人；其中花蓮縣有22戶，面積約0.7公頃，價購經費5100萬元。

立法院也在去年11月審查原民會113年的預算，特別謝謝立法委員的支持，讓預算順利通過。原民會預計在今年12月底前會完成所有權移轉登記的工作，將土地還給大家。

鄭天財Sra Kacaw表示，台糖土地問題一直是原住民轉型正義很指標的一環，很高興也很感激能成功催生這次的專案價購計畫，但價購後實際增劃編為原住民保留地，才能算是完整落實，未來會持續監督增劃編進，儘速落實原住民土地正義。