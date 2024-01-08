快訊

疑勸架公親變事主...南投2男遭割頸亡 1人氣管遭切開慘死派出所前

法官難擋輿論壓力？國三生割頸案少女疑串證 今午裁定收容

原民會編列預算價購台糖土地 歸還1.44公頃給族人

中央社／ 花蓮縣8日電

行政院專案價購台糖土地增劃編原住民保留地計畫，原住民族委員會今年度編列新台幣約9500萬元辦理價購台糖在花蓮、台東、屏東共約1.44公頃土地，並將增劃編為原住民保留地。

原住民族委員會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今天在花蓮縣主持「價購台糖土地座談會」，並在開會前會勘花蓮縣壽豐鄉和平部落所要價購的土地，國民黨籍立委鄭天財Sra Kacaw也到場向鄉親說明。

夷將‧拔路兒說，這些土地都是台灣糖業有限公司民國35年接收日治時期製糖會社土地，但有許多原來就是原住民族人已使用土地，卻要長期向台糖公司承租使用。原民會在行政院的支持下，已經編列價購台糖土地經費，將在113年12月底前完成所有權移轉登記工作。

夷將‧拔路兒表示，早在1988年台灣原住民族發起第一次的「還我土地」運動，已經將「台糖占用的土地要無償還給平地山胞作為保留地」為重要訴求。大家土地終於可以由政府價購還給族人，花了35年的時間爭取。

全案初估辦理經費約9500萬元，預計會將台東縣、花蓮縣及屏東縣，族人目前向台糖公司租用，而且符合增劃編原住民保留地相關規範的土地，劃編為原住民保留地，面積約1.44公頃，約有50多戶的族人；其中花蓮縣有22戶，面積約0.7公頃，價購經費5100萬元。

立法院也在去年11月審查原民會113年的預算，特別謝謝立法委員的支持，讓預算順利通過。原民會預計在今年12月底前會完成所有權移轉登記的工作，將土地還給大家。

鄭天財Sra Kacaw表示，台糖土地問題一直是原住民轉型正義很指標的一環，很高興也很感激能成功催生這次的專案價購計畫，但價購後實際增劃編為原住民保留地，才能算是完整落實，未來會持續監督增劃編進，儘速落實原住民土地正義。

原住民 花蓮 屏東縣

延伸閱讀

為陳瑩站台 賴清德：找出最好方案讓原住民落實自治

原民會編列9500萬元購台糖土地 歸還原民1.44公頃土地

原住民族語言傳播大樓上梁 預計114年下旬啟用

一站式支援 苗縣都會區原住民族服務中心動土

相關新聞

「等了一輩子」原民會價購台糖土地1.44公頃歸還原民

台糖公司在1946年接收日據時期製糖會社土地，其中有許多原屬原住民土地，族人卻要向台糖承租使用。原民會編列價購台糖土地經...

基隆鄭文婷批對手真權貴假清高 林沛祥回擊無品、無恥

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷今指控對手、國民黨候選人林沛祥，營造40歲買房也要貸款的平民假面形象，她據以製作的文宣也因林...

好消息！宜蘭市新設10處巡迴垃圾收運站 方便民眾白天倒

宜蘭市人口多，每天產生垃圾量也多，市公所今宣布收運垃圾新政策，除了晚上原有的收運路線外，另增設10處巡迴定點收運服務，每...

今年先不裁撤！台東縣府出手助鹿野鄉內小學設幼幼班

台東鹿野鄉立幼兒園面臨裁撤，2至3歲孩童入學成棘手問題，經地方開會決議今年先持續招收新生，長遠考量仍須縣府協助鄰近小學新...

全縣13鄉鎮81巡迴場次 花蓮長者免費健康檢查開跑

花蓮縣衛生局為照顧長者健康，於13鄉鎮市衛生所巡迴81場次社區健檢活動，醫療團隊前進社區、部落提供篩檢服務，過去有10萬...

孤獨唱片博物館 台東舒活

台東推展慢經濟，愈來愈多商店採預約制，金曲音樂製作人鍾慧君多年在台東市區買下1棟老屋，整修變身「孤獨唱片博物館」對外營業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。