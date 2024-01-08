緊急醫療再添利器 台東達仁鄉衛生所獲贈救護車
台東達仁鄉位於南迴線最南端，幅員廣大，交通不便，衛生所僅1輛救護車服務，即將屆使用年限面臨淘汰，在地企業捐贈1輛全新救護車，有助提升偏鄉緊急醫療服務的能力。
捐贈儀式今天下午在達仁鄉衛生所廣場舉行，由台東縣副縣長王志輝受贈，並致贈感謝狀給三立飯店用品企業社總經理林品毅。
王志輝表示，南迴地區受限交通狹長、人口少且分散，直接影響在地醫療品質，縣府團隊努力補足南迴偏鄉醫療缺乏，在地衛生所扮演的角色艱鉅繁重，不僅照護居民健康，對於來往遊客更肩負緊急醫療救護的責任，三立飯店用品企業社以實質行動捐贈救護車，感到相當感動，盼衛生所團隊好好利用，提升緊急醫療服務品質。
衛生局長孫國平指出，這輛嶄新的救護車有助達仁鄉衛生所更有效應對緊急狀況，為居民及遊客提供更快速、更安全的醫療服務，並希望將社會資源挹注於醫療救護工作上，在緊急危難時刻，承載著來自企業的愛與關懷，即時且溫暖接住每一個需要幫助的人。
這輛現代化的救護車配備最先進醫療設備，包括心電圖監測、急救用具以及即時通訊系統，總價值逾新台幣235萬元。
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