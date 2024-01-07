花蓮市長母親林珉慧中風臥床多年 昨晚辭世享壽69歲

花蓮縣議員魏嘉賢、花蓮市長魏嘉彥的母親林珉慧，中風臥床約10年，最近半年身體出現大大小病症，經常進出慈濟醫院，日前手術時引發敗血症，魏家決定把她接回家，在家人陪伴下安詳辭世，享壽69歲。

林珉慧是花蓮前縣議員魏東河的妻子，在丈夫買票與做票坐牢後，接棒擔任議員；後來交棒給兒子魏嘉賢、魏嘉彥，小兒子魏鈺晟也選上市民代表，林珉慧與其女兒前市民代表魏如薰淡出政壇。

10年前林珉慧因中風長期臥床，雖然兒女公務繁忙，仍孝順在病榻前細心照顧。不過最近半年病況不佳，時常進出醫院，最終不敵病魔，昨天晚上約9時30分在自宅中辭世，魏嘉彥與魏如薰今天分別在臉書證實，表示母親在全家人的陪伴助念聲中安詳過世，人生旅程圓滿。

魏嘉賢表示，長照真的很辛苦，還好兄弟姊妹多，家人團結照顧母親無微不至，特別感謝2個姊妹的照顧，母親即使長期臥床都沒有褥瘡。這半年來，母親病況不佳，大家都有心理準備，昨天回家嚥下最後一口氣，雖然不捨，不過相信母親過世從此沒有病痛，預計遺體火化，另尋安葬地點。

魏嘉彥說，母親開刀換尿管，卻不幸因敗血症而過世，現在專心處理後事，感謝各界關心。

以魏木村、魏東河為首的「魏家班」是花蓮政治家族之一，是地方派系人物，基層實力扎實，魏東河與林珉慧都曾任縣議員，其兄魏木村曾任花蓮市長，兒女魏嘉賢除了擔任4屆縣議員，也曾任2屆市長，魏嘉彥在2022年地方大選成功從縣議員轉戰到市長，魏鈺晟也選上市民代表。