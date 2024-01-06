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花蓮、吉安春節前大型家具免費清登記時間出爐 每戶限運3件

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
吉安鄉公所每年農曆春節前，為家戶免費收運大型廢棄物，相當便民。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉公所每年農曆春節前，為家戶免費收運大型廢棄物，相當便民。圖／吉安鄉公所提供

春節將至，花蓮人口最密集的花蓮市、吉安鄉公所，都提供大型家具廢棄物免費清運服務，花蓮市公所從即日起，吉安鄉公所從9日起受理預約登記，每戶限運3件，1月下旬起將由公所清潔隊依登記時間陸續到各村里清運。

花蓮市大宗廢棄物清運登記從即日起到25日，將近3周讓民眾確定清運品項，並向清潔隊預約。市公所清潔隊長吳慶展說，市民若有需丟棄的電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等大型家具家電，可在25日前，撥打（03）8233818專線預約，每戶限登記一次，每次限運3件，民眾需在清運時間前，將大型家具搬到家門前，方便清潔隊員收運。

花蓮市大型廢棄物清運時間從1月29日起至2月5日，分別是1月29日民主、民有、民族、民生、民權里；1月30日主商、主勤、主工、主睦、主計、主信、主義里；1月31日主學、主力、主權、主農、主安、主和里；2月1日國華、國光、國治、國威、國魂、國安、國聯、國防、國盛、國風里；2月2日國強、國興、國慶、國福、國裕、國富里；2月5日則是民孝、民心、民享、民意、民樂、民運、民政、民德、民立、民勤里。

吉安鄉從1月9日起至22日受理登記，除周六、日，都可撥打（03）8538522、（03）8543956登記，每戶同樣是限運三件，不接受二次以上修改或調整，1月24日起至2月2日逐村收運，也需鄉民先將大型廢棄物搬到家門外。

吉安鄉公所表示，各村大型廢棄物清運時，1月24日北昌村、太昌村；1月25日吉安村、福興村；1月26日仁里村、仁安村；1月29日永安村、稻香村；1月30日南昌村、宜昌村；1月31日慶豐村、干城村、南華村；2月1日永興村、勝安村、光華村；2月2日東昌村、仁和村。

花蓮市公所即起受理大型廢棄物清運登記，床架等大型家具都可協助處理。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所即起受理大型廢棄物清運登記，床架等大型家具都可協助處理。圖／花蓮市公所提供

廢棄物 花蓮 吉安

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