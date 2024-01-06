氣溫驟降！台東新武梅花率先開花 遊客搶賞梅

這幾天全台氣溫驟降，台東知名賞梅景點海端鄉新武部落梅花率先綻放，吸引不少遊客利用假日上山，公所今天也舉辦為期15天的賞梅季活動，邀大家賞梅也體驗品嘗部落特色農作與文創品。

鄉公所表示，今年新武部落梅花月晚1星期開花，這幾天冷空氣下來，山上溫度很低，促使梅花大量開話，現在正是賞梅的好時機，花期約15天左右，部落也有豐富多元的特色攤位擺設，很適合全家大小一起出遊來部落。

台東知名賞梅景點包括海端鄉新武部落、延平鄉鸞山部囉、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟等，新武部落梅花率先綻放，白色小花開滿枝頭，讓山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。

「很漂亮！很美。」林姓遊客說，上星其元旦假期去鸞山賞梅撲空，今天新武部落的已開花，終於賞到梅了，很開心。另洪姓遊客說，新武部落有很多賞梅秘境，值得來看看拍照。