快訊

台南透天兇宅「1屋3死法」 網一看售價全炸了：3條命也壓不住

影／驚險！客機窗戶半空中「整片飛走」 美班機急返航降落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣溫驟降！台東新武梅花率先開花 遊客搶賞梅

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
這幾天全台氣溫驟降，台東知名賞梅景點海端鄉新武部落梅花率先綻放，吸引不少遊客利用假日上山，公所今天也舉辦為期15天的賞梅季活動。記者尤聰光/攝影
這幾天全台氣溫驟降，台東知名賞梅景點海端鄉新武部落梅花率先綻放，吸引不少遊客利用假日上山，公所今天也舉辦為期15天的賞梅季活動。記者尤聰光/攝影

這幾天全台氣溫驟降，台東知名賞梅景點海端鄉新武部落梅花率先綻放，吸引不少遊客利用假日上山，公所今天也舉辦為期15天的賞梅季活動，邀大家賞梅也體驗品嘗部落特色農作與文創品。

鄉公所表示，今年新武部落梅花月晚1星期開花，這幾天冷空氣下來，山上溫度很低，促使梅花大量開話，現在正是賞梅的好時機，花期約15天左右，部落也有豐富多元的特色攤位擺設，很適合全家大小一起出遊來部落。

台東知名賞梅景點包括海端鄉新武部落、延平鄉鸞山部囉、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟等，新武部落梅花率先綻放，白色小花開滿枝頭，讓山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。

「很漂亮！很美。」林姓遊客說，上星其元旦假期去鸞山賞梅撲空，今天新武部落的已開花，終於賞到梅了，很開心。另洪姓遊客說，新武部落有很多賞梅秘境，值得來看看拍照。

海端鄉新武部落賞梅季活動從今天起至21日止，至於延平鄉鸞山、太麻里鄉金針山及大武鄉山豬窟預估在下星期開始會陸續開花。

台東縣海端鄉新武部落賞梅季，部落也有豐富多元的特色攤位擺設，很適合全家大小一起出遊來部落。記者尤聰光/攝影
台東縣海端鄉新武部落賞梅季，部落也有豐富多元的特色攤位擺設，很適合全家大小一起出遊來部落。記者尤聰光/攝影
台東縣海端鄉新武部落梅花率先綻放，白色小花開滿枝頭，讓山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。記者尤聰光/攝影
台東縣海端鄉新武部落梅花率先綻放，白色小花開滿枝頭，讓山區宛如覆蓋白雪，美不勝收。記者尤聰光/攝影

賞梅 梅花 台東

延伸閱讀

「2024梅花季」賞花懶人包！ 桃園角板山、南投信義鄉、台南梅嶺 同遊白色浪漫風暴好療癒

小寒到！命理師曝2習俗4禁忌 示警「別做1事」：恐釀運勢衰敗

賞梅了！台南梅嶺梅花提前盛開 交通局6日啟動假日接駁

身分證拿出來！ 2大「樂園優惠」 壽星半價、生肖屬龍「只要113元」

相關新聞

氣溫驟降！台東新武梅花率先開花 遊客搶賞梅

這幾天全台氣溫驟降，台東知名賞梅景點海端鄉新武部落梅花率先綻放，吸引不少遊客利用假日上山，公所今天也舉辦為期15天的賞梅...

花蓮春節返鄉專車 17日中午開放訂票

農曆春節東部幹線火車票搶手，台鐵將於9日開放訂票，並加開8班東部幹線實名制自強號列車；花蓮縣府也與台鐵合作，推出返鄉返工...

台東3寶爸爸 喜領6萬補助

台東縣政府今年元旦起生育補助加碼鼓勵生育，第3胎生育補助5萬元，首位領取補助邱爸爸昨到戶政事務所申辦，縣長饒慶鈴與市長陳...

東信國小、外木山人行道 斥資4千萬改善

內政部長林右昌昨天視察基隆東信國小周遭及外木山濱海廊帶步道改善工程，總經費4222萬元，中央補助3462萬、82%，完成...

原民會購回台糖地 歸還族人1.44公頃

行政院原民會土地管理處長杜張梅莊昨率團隊視察台東市區所欲價購的土地，並在台東縣府舉辦「價購台糖土地座談會」。杜張梅莊表示...

因918震毀…花蓮三座重要橋梁全數動工重建 預計明年底陸續完工

花蓮縣南區高寮、玉長及崙天三座重要橋梁，前年9月因地震倒塌、受損。縣府獲中央補助近18億元，崙天、玉長兩座橋梁已在去年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。