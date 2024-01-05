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因918震毀…花蓮三座重要橋梁全數動工重建 預計明年底陸續完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮南區的高寮大橋在前年918地震震毀，今天動工重建。圖／花蓮縣政府提供
花蓮南區的高寮大橋在前年918地震震毀，今天動工重建。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣南區高寮、玉長及崙天三座重要橋梁，前年9月因地震倒塌、受損。縣府獲中央補助近18億元，崙天、玉長兩座橋梁已在去年底動工，高寮大橋也在今天動土，3橋均已展開重建，預計明年底陸續完工通車；另外，瑞穗大橋等5橋的復建工程，本月底將完成。

三座橋梁都橫跨秀姑巒溪，地震造成橋梁多數墩柱受剪力損壞、橋梁錯位，幾乎全數傾倒，災後即封橋禁止通行，也造成當地民眾出入十分不便。

縣府向中央爭取補助約18億元，從去年底陸續動工，重建經費2.7億元的崙天大橋在上月27日動工，重建後橋長430公尺，引道144公尺，玉長大橋接著在上月30日開工，經費5.2億元，橋長810公尺，引道368公尺。

重建經費最高，9.94億元的高寮大橋，也在今天由縣長徐榛蔚主持動土儀式，橋長770公尺，引道417公尺，和前兩座為預力I型簡支梁橋不同，高寮大橋為鋼箱型簡支梁橋。

徐榛蔚說，有別於過去災後都是原橋重建，高寮、玉長及崙天重建是「擴建橋梁」，均採比舊橋寬的9公尺雙向雙車道配置，讓行車更舒適安全，結構設計依據最新耐震設計標準，預計明年底陸續完工通車。

縣府建設處表示，同樣受918震災影響的瑞穗大橋復建工程等5案，包含瑞穗橋、秀山橋、西全橋、春德橋及泰林橋，去年8月開工，施作項目包括擋土牆、伸縮縫修復、路面鋪設等，總經費1362萬元，目前工程進度約65%，預計月底完工。

花蓮縣長徐榛蔚（中）、立委傅崐萁（左）等人，今天為高寮大橋重建工程動土。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（中）、立委傅崐萁（左）等人，今天為高寮大橋重建工程動土。圖／花蓮縣政府提供

徐榛蔚 災後 地震 台東 花蓮

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