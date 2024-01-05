生第3胎領了6萬元 台東邱爸爸：拚第4胎要問「產」長

台東縣政府今年元旦起生育補助加碼鼓勵生育，第3胎生育補助5萬元，首位領取補助的邱爸爸今前往戶政事務所登記申辦，縣長饒慶鈴與市長陳銘風前往慶賀贈禮。搭配市公所推出「好市成雙」生育補助1萬元，邱爸爸共獲6萬元補助，並開心說拚第4胎要問「產」長。

饒慶鈴提到，自上任來便積極建置完善的生養育規畫，近年除生育補助加碼再加碼，也推動免費到宅育兒指導、托育類公共化等多項社福政策，獲得縣民正面回饋，尤其連續2年全縣新生兒出生率是全台唯一呈現正成長的縣市。

依據去年1月內政部公告全台各縣市新生兒數，台東縣2022全年為1405人，相較2021年增加了89位，2023全年出生人口數1468人，相較前一年再增加63位，成為全台唯一連續2年正成長的縣市。饒慶鈴日前也宣布生育補助，今年元旦起首胎從3萬元加碼至4萬元，第2胎以後再加5千元。

首位領取第3胎生育補助5萬元的邱爸爸今前往戶政事務所登記申辦，饒慶鈴與陳銘風前往慶賀贈禮。饒慶鈴贈送5萬元大禮外，還贈送全新育兒生日禮盒；陳明風也送出「好市成雙」生育補助第3胎1萬元賀禮，他還說生第4胎再送匾額。

饒慶鈴與陳銘風追問邱爸爸何時再生第4胎時，邱爸爸不好意思的說「拚第4胎要問家裡『產』長的意思」，引來現場笑聲不斷。邱爸爸表示，孩子1月3日出生，想說今天到戶政事務所辦理登記，才知道他們是首位領地3胎補助的家庭，當然很開心。