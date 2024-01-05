花蓮縣府推4列次春節返鄉專車 17日起開放訂票

春節東部幹線火車票一票難求，台鐵將於9日開放零時起開放訂票，並加開8班東部幹線實名制自強號列車；花蓮縣府也再次與台鐵合作，推出春節返鄉返工實名制專車，台北往返花蓮各2列次，全票200元，17日中午起可上網訂票，每人限訂4張。

台鐵春節訂票，9日凌晨零時開放東部幹線、10日凌晨零時開放西部幹線，可訂至2月15日的車票；加開的8班東部幹線實名制自強號，則於11日凌晨零時起至乘車前3天，優先開放身分證字號U或V開頭、前年8月1日前設籍花東等民眾預訂。

花蓮縣府重要節日返鄉專車也行之有年，今年的春節專車，台北往花蓮乘車時間為2月7日晚間7時37分及2月8日上午9時30分；花蓮往台北時間為2月13日下午5時5分及2月14日下午2時16分，並提供縣內區間轉乘服務。

縣府民政處表示，返鄉專車為太魯閣號，每列共376個座位，含6張愛心票，設籍花蓮、身分證字號U開頭、配偶、直系血親、非縣民但在花蓮工作等身分，都可憑身份證明文件購買，全票200元、半票100元，一般車票每人最多可訂4張，愛心票訂票單程限2張，須由本人出示證明文件實名制乘車。