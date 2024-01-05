春節連假車票下周二開放訂票 11日起優先花東人訂票

台鐵公司今年春節連假疏運，自2月6日至2月15日止共計10天，全線加開各級列車總計234列次，另加開8班東部幹線實名制自強號列車，於1月11日0時起至乘車前3日止，優先開放身分證字號U或V開頭或前年8月1日前設籍花東兩縣民眾、民眾直系一等親、配偶等，可實名制預訂車票。

台鐵公司指出，2月7日、2月8日及2月13日、2月14日，東部幹線加開實名制列車8列次；2月7日及2月13日東部幹線紅眼列車2列次，提供7折優惠。

台鐵局補充說明，2月7日至2月15日彰化-花蓮跨線對號列車16列次；2月8日至2月14日湖口-臺東跨線區間快車14列次；2月8日至2月14日西部幹線南港-彰化對號直達車14列次、七堵-潮州半直達對號車14列次、七堵-高雄區間快車14列次以及2月12日至2月14日海線七堵-彰化對號車6列次。

另外，為加強疏運旅客，於2月6日至2月15日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票，台鐵公司預估，今年疏運期間，全線運能較平日增加6%，與112年春節相比，平均每日增加7994個座位數，平均每日增加79萬1645座位公里。

今年春節疏運於下周二起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，下周三則開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至113年2月15日之乘車票。

至於，加開8班東部幹線實名制自強號列車，台鐵公司表示，下周四0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。